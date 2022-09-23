Berlusconi'den Ukrayna mesajı: Putin, Ukrayna'daki özel operasyonu yapmaya itildi

23 Eylül 2022 Cuma, 16:25

İtalya'da 25 Eylül Pazar günü yapılacak genel seçimler öncesinde siyasi parti liderlerinin seçmenlerine yönelik teması hızlandı.

İtalya'nın eski Başbakanı ve Forza Italia (FI) Partisi lideri Silvio Berlusconi, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili yaptığı açıklamayla tartışma konusu haline geldi.

Silvio Berlusconi, Rus lider Putin'in "zor ve dramatik" bir duruma düştüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Donbas'taki Rus yanlısı iki cumhuriyet, Moskova'ya gidip basınla, herkesle, Putin'le görüşüp, (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenski'nin ataklarını artırdığını belirtip yardım istediler. Putin, Rus halkı, partisi ve bakanları tarafından bu özel operasyonu yapmaya itildi. Aslında askerlerin bir haftada Kiev'e girmesi ve Zelenski hükümetinin yerine iyi başka insanlar getirip bir hafta sonra geri gelmesi gerekiyordu. Bunun yerine Batı'nın her türlü silahıyla donatılmış beklenmedik bir direnişle karşılaştılar."

Berlusconi, savaşın 200 günden fazladır sürdüğünü ve durumun kötüleştiğini vurgulayarak, "Her gün ölümler artıyor. Ölümleri duyduğumda kendimi kötü hissediyorum çünkü her zaman savaşın en büyük çılgınlık olduğuna inandım" dedi.

AÇIKLAMALARA TEPKİLER GELDİ

Rusya lideri Putin ile sahip olduğu dostluk dolayısıyla Berlusconi'ye özellikle sol cepheden sert eleştiriler geldi.

Merkez solun çatı partisi Demokratik Partinin (PD) lideri Enrico Letta, "Skandal bir cümle çok ciddi. İnandığı şeyi söylemiş. Pazar akşamı eğer sağ ittifak kazanırsa buna Putin kadeh kaldırır" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Kendisini "Üçüncü kutup" adıyla merkezde konumlayan Eylem Partisinin (Az) lideri Carlo Calenda da "Dünkü gösteri bir felaket idi. Berlusconi'nin sözleri, Putin'in bir generalinin sözleri gibiydi" dedi.

Berlusconi'nin Putin hakkındaki ifadeleri sorulan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Sözcüsü Eric Mamer, "Yorum yok" yanıtını verdi.

Berlusconi'nin partisi FI'nin Başkan Yardımcısı Antonio Tajani, liderlerinin sözlerinin bağlamından koparıldığını, Rusya’yı kınamak konusunda net olduğunu söyledi.

Silvio Berlusconi de bu sabah Twitter hesabından yaptığı paylaşımla sözlerinin "aşırı basitleştirildiğini" ifade ederek, "Ukrayna'ya yönelik saldırganlık, haksız ve kabul edilemez. Forza Italia'nın pozisyonu net. Biz, her zaman AB ve NATO ile birlikteyiz" yorumunu yaptı.