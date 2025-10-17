Bernard Arnault kazandıkça Fransa karışıyor: Servetini bir günde 19 milyar dolar artırdı

Avrupa’nın en zengin iş insanı Bernard Arnault, küresel lüks tüketimdeki talep artışı sayesinde servetini yalnızca bir günde 19 milyar dolar büyüttü.

Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre Arnault’nun toplam serveti 192 milyar dolara ulaşarak son yılların en yüksek seviyesine çıktı.

Artışın arkasında, Arnault’nun kontrol ettiği lüks devi LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton)’nun hisse değerinde yaşanan yüzde 12’lik yükseliş var.

Louis Vuitton, Dior, Dom Pérignon ve Bulgari gibi markaları bünyesinde barındıran şirketin çeyreklik kazançları, piyasa beklentilerini aşarak yatırımcı güvenini tazeledi.

Arnault, 2022’de pandemi sonrası artan lüks tüketim talebiyle dünyanın en zengin kişisi unvanını kısa süreliğine Elon Musk’tan devralmıştı. Ancak özellikle Çin’deki harcama daralmasıyla birlikte serveti gerilemişti.

Bu haftaki sıçrama, hem Arnault’nun kişisel varlığı hem de LVMH imparatorluğu açısından yeni bir toparlanma dönemi olarak değerlendiriliyor.

FRANSA'DA SERVET VERGİSİ TARTIŞMASI YENİDEN GÜNDEMDE

Arnault’nun rekor kazancı, Fransa’da uzun süredir süren “servet vergisi” tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Geçtiğimiz ay Arnault, varlık vergisini savunan ekonomist Gabriel Zucman’ı sert sözlerle eleştirmiş, Zucman’ın “liberal ekonomiyi hedef alan ideolojik bir yaklaşım benimsediğini” söylemişti.

Arnault, “Ben hem kişisel hem de yönettiğim şirketler üzerinden ülkenin en büyük vergi mükelleflerinden biriyim” diyerek eleştirilere yanıt vermişti.

Fransız hükümetinin 2026 bütçesinde, en zengin kesim ve holding yapıları için yeni bir servet vergisi modeli üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

Ekonomistler bu adımın Arnault ve benzeri milyarderlerin etkisini sınırlamayı hedeflediğini, ancak sermaye kaçışı riski taşıdığını vurguluyor.

LÜKS SEKTÖRÜ GENELİNDE İYİMSERLİK

LVMH’nin güçlü performansı, diğer Fransız lüks devlerini de yukarı çekti. Hermès International ve Kering (Gucci’nin sahibi) hisseleri de haftayı yükselişle tamamladı.

Arnault böylece, Chanel’in sahipleri Wertheimer kardeşler ve Kering’in kurucusu François Pinault ile birlikte küresel lüks pazarının en güçlü Fransız hanedanları arasındaki yerini korudu.