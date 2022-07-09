Beşar Esad 11 yıl sonra Halep'te

09 Temmuz 2022 Cumartesi, 15:47

İç savaşın başladığından bu yana Halep'e adım atmayan Esad'dan dikkat çeken bir hamle geldi.

Esad, Halep'e 2011 yılından bu yana yaptığı ilk ziyarette bayram namazına katıldı.

Devlete ait haber ajansı SANA, Esad'ın "Kurban Bayramı namazını Halep kentindeki Sahabi Abdullah bin Abbas Camisi'nde kıldığını" ve Esad'ın Suriyelilerin ve askerlerin bayramını kutlayan bir mesaj yayınladığını bildirdi.

"HALEP ZAFER KAZANDI"

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Halep’in Suriye ordusu tarafından geri alınmasının ardından zafer konuşması dikkat çekmişti.

"Halep, halkının büyüklüğüne ve yurtseverlik tutumuna eşit büyük bir bedel ödemek zorunda kaldı. Yıllarca acımasız ve şiddetli bombalamalar mahallelerinin çoğuna ulaştı, on binlerce şehit ve yaralı, yetimler, yaslı ve dul dul kadınlara ulaştı. Halep’e diz çöktürmek ve çocuklarının teslimiyet bayrağını kaldırması için susuz ve elektriksiz veya hayatın diğer temel unsurları olmadan yıllarca süren abluka" diyen Esad, "Halep zafer kazandı. Suriye de zafer kazandı" ifadelerini kullanmıştı.