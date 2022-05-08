Beşar Esad, İran lideri Hamaney ile Tahran'da bir araya geldi

08 Mayıs 2022 Pazar, 17:00

Fars Haber Ajansı'na göre, Beşar Esad ile bir araya gelen İran dini lideri Ali Hamaney, aralarındaki ilişkilerin geliştirilmesi için çaba sarf edilmesi gerektiğini söyledi.

Bölge konuları ve Suriye'deki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede Hamaney'in "iki ülke arasındaki ilişkilerin eskisinden daha fazla iyileştirilmesi için çaba sarf edilmelidir" ifadelerini kullandığı belirtildi.

Esad'ın Hamaney'i ziyareti esnasında İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da hazır bulunduğu aktarıldı.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, İran Cumhurbaşkanı Reisi'yle görüşmesinin ardından ülkeden ayrıldı.