Beşar Esad, İran lideri Hamaney ile Tahran'da bir araya geldi
Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Tarhan'a giderek İran'ın dini lideri Ali Hamaney ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüştü.
Fars Haber Ajansı'na göre, Beşar Esad ile bir araya gelen İran dini lideri Ali Hamaney, aralarındaki ilişkilerin geliştirilmesi için çaba sarf edilmesi gerektiğini söyledi.
Bölge konuları ve Suriye'deki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede Hamaney'in "iki ülke arasındaki ilişkilerin eskisinden daha fazla iyileştirilmesi için çaba sarf edilmelidir" ifadelerini kullandığı belirtildi.
Esad'ın Hamaney'i ziyareti esnasında İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da hazır bulunduğu aktarıldı.
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, İran Cumhurbaşkanı Reisi'yle görüşmesinin ardından ülkeden ayrıldı.
Video Haberler
- Tekirdağ'da fabrikada yangın
- Ağabeyini vuran eski MHP milletvekili serbest
- CHP'li Canan Arıtman son yolculuğuna uğurlandı
- Hırsızın fotoğrafını dükkanın camına astı
- Belgrad Ormanı'na akın ettiler
- Mizaha bile sansür!
- Köpeği araca bağlayıp sürükledi!
- Yol kenarındaki pikaba çarptı: 2 ölü, 6 yaralı
- 5 ay önce çığ altında kaldılar: Cesetleri bulundu
- ‘Ben ondan daha güzelim diye oldu’
En Çok Okunan Haberler
-
- Zafer Partisi'ne gece yarısı operasyonu
- Cezaevinde intihar etti!
- 'İktidara toz kondurmaması...'
- Bir anda yere yığılmıştı: Gülben Ergen'den haber var
- İnce, ikinci turda kime oy vereceğini açıkladı
- AKP'li başkandan 'alkol' açılımı
- Say'dan İmamoğlu'na Fenerbahçe çıkışı
- Meteoroloji'den mayıs ayında kar yağışı uyarısı
- Hande Fırat yazdı sildi
- AKP'nin oy oranını yazdılar