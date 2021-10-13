Beşar Esad'ın sağ kolundan gerilimi artıracak Türkiye açıklaması

13 Ekim 2021 Çarşamba, 14:19

Suriye ile Türkiye arasındaki gerilim tırmanırken, Newsweek kapsamlı bir Orta Doğu analizi hazırladı. ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından Newsweek, yeni sayısının kapağını Suriye’ye ve Suriye Devlet Başkanı Esad’a ayırdı. “Suriye lideri Esad, Dünya sahnesine geri dönüyor” başlığının kullanıldığı makalede bölgede yaşananlar mercek altına alındı.

Esad’ın üst düzey danışmanlarından biri olan Butani Şaban da Newsweek’e açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 900 ABD askerinin halen Suriye’de olmasının Şam yönetiminin tepkisini çektiğini yazan Newsweek’e konuşan Şaban, “Bütün Suriye topraklarını özgürleştirmeden nihai bir Suriye zaferinden bahsedemeyiz. Topraklarımızın bazı kısımları halen Amerikalı ve Türk güçlerinin işgali altında” ifadelerini kullandı.

“ABD DÜŞMANLARI KORKMAYACAK”

Sözcü’nün haberine göre Şaban, “ABD’nin son yıllardaki farklı yönetimleri altındaki farklı politikaları, müttefiklerinde bile rahatsızlık yarattı ve güven sorununa sebep oldu” dedi. Newsweek’e konuşan ve bir Suriye gözlemcisi olan yetkili de benzer yönde açıklamalarda bulundu.

İsmini açıklamayan yetkili, “Suriye’de yaşananlar ABD’nin düşmanlarını sevindiriyor. Suriye’de olduğu gibi Rusya, İran ve Çin, başka bir bölgede de ABD’nin hamlelerini engelleyebilir. Mesaj açık, ABD yenilebilir ya da en azından durdurulabilir, Suriye’de olduğu gibi. Bundan sonra ABD’nin düşmanları Irak ve Libya’da yaşananlara izin vermeyecektir. ABD ekonomik ve askeri bakımdan zayıflamadı ama düşmanları güçlendi” dedi.

“KONTROLÜNÜ ELE GEÇİRDİ”

21’inci yüzyılın en tartışmalı olaylarından birinin Suriye’de yaşanan halk hareketi ve sonrasında Şam yönetiminin sert müdahalesi olduğunu yazan Newsweek, o dönemden beri birçok ülkenin, Suriye ile bağlarını kopardığını aktardı. Dergi, “2021’in alacakaranlığında Suriye devlet başkanı sadece hayatta kalmadı ama Dünya sahnesine çok şaşalı bir şekilde geri döndü. Uzun süredir müttefikleri olan İran ve Rusya’nın desteğiyle Esad, kendisini devirmek isteyenlere karşı Suriye topraklarının birçoğunun kontrolünü ele geçirdi” yorumunu yaptı.