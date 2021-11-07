Beşşar Esad ve Şi Cinping arasında görüşme gerçkleşti

07 Kasım 2021 Pazar, 04:00

Suriye resmi ajansı SANA’nın haberine göre, görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı. Esad, ülkedeki güvenliğin sağlanmasıyla birlikte ekonomik kalkınma için Kuşak-Yol Girişimi’nin önemini vurguladı. Suriye liderinin, “Batılı ülkeler karşısında Çin’e desteğini” aktardığı belirtildi. Şi’nin ise “Suriyelilerin ülkelerinin bağımsızlığını, egemenliğini savunma mücadelesini desteklediklerini” belirtirken “tek taraflı yaptırımların ve ekonomik ablukanın derhal kaldırılması çağrısında bulunduğu” kaydedildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin geçen ay yapılan Suriye oturumunda Çin’in BM Daimi Temsilci Yardımcısı, Türkiye’yi Suriye’de “işgalci” olmakla suçlamıştı.