'Beyaz Akciğer Sendromu' vakalarında artış

Yayınlanma: 02.12.2023 - 12:31

Güncelleme: 02.12.2023 - 12:39

Beyaz Akciğer Sendromu, "mycoplasma pneumoniae" adı verilen bakteriyel bir enfeksiyonun neden olduğuna inanılan ve akciğerlerde tehlikeli iltihaplanmalara yol açan bir zatürre türüdür.

Hastalığın belirtileri arasında ateş, öksürük, yorgunluk, nefes darlığı ve yeşil mukus (balgam) üretimi yer alır.

Hastane bakımı gerektirebilir ve genellikle bir antibiyotik kürü ile tedavi edilir.

SALGIN SEVİYELERİNE ULAŞTI

Hastalık, Çin ve ABD'nin ardından Avrupa'da da görülmeye başladıktan sonra küresel sağlık endişelerine yol açtı.

Hastalığın özellikle çocuklar arasında yayıldığı belirtildi.

Danimarka'da 26 Kasım itibariyle 541 vakanın rapor edilmesiyle birlikte hastalığın 'salgın' seviyelerine ulaştığı bildirildi. Damimarka'nın yanı sıra Hollanda, İsveç ve İsviçre de hastalıktan etkilendi. ABD'nin Ohio eyaletinde ise geçen ay yaklaşık 150 vaka kaydedildi.

NEDEN BU KADAR YAYGIN?

Danimarka'da bulunan Statens Serum Institut'ten (SSI) kıdemli araştırmacı Hanne-Dorthe Emborg, hastalığın neden bu kadar yaygın olabileceğinine ilişkin olarak şunları söyledi:

"Geçen dört yıl boyunca mikoplazma enfeksiyonlarının sayısı son derece düşüktü ve bu nedenle şu anda bir salgın yaşamamız olağandışı değil. Aslında Covid pandemisinden sonra ülkeyi kapattığımızdan beri bunu bekliyorduk."

"Son üç buçuk yılda sayı çok düşük olduğu ve bu nedenle bağışıklık kazanmamış bir grup çocuk olduğu için, bu sezon muhtemelen pandemiden önceki mikoplazma salgınlarında görülenden daha yüksek bir insidans bekleyebiliriz."

BELİRTİLERİ NELER?

Pall Mall Medical'de pratisyen hekim olan Dr. Simon Theobalds, The Sun'a demecinde, salgına ilişkin olarak şunları söyledi:

"Zatürre, hava keselerini etkileyen iltihaplı bir akciğer hastalığıdır ve sıklıkla bakteriyel, viral ya da diğer mikrobik enfeksiyonlar tarafından tetiklenir. Zatürreyi diğer çocukluk çağı virüslerinden ayıran belirli belirtiler konusunda dikkatli olmak çok önemlidir."

"Belirtiler birbiriyle örtüşse de, sürekli yüksek ateş, hızlı nefes alma, göğüste çekilme, öksürük, göğüs ağrısı ve nefes almada zorluk gibi belirtilere dikkat edin ve belirtilerin devam etmesi ve artması halinde acil tıbbi yardım alın."

ZATÜRREYE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER

Zatürre (pnömoni), akciğer dokusunun enfeksiyonu sonucu oluşan bir hastalıktır ve ciddi olabilir. Zatürreden korunmak için alınabilecek bazı önlemler şunlardır:

Aşı Yaptırmak: Pnömoniye neden olabilen bazı bakteri ve virüslere karşı aşılar mevcuttur. İnfluenza ve pnömokok aşıları, özellikle yaşlılar, kronik hastalığı olanlar ve bağışıklık sistemi zayıf kişiler için önemlidir.

Elleri Sık Sık Yıkamak: Elleri su ve sabunla düzenli olarak yıkamak, mikropların yayılmasını önlemeye yardımcı olur.

Sağlıklı Yaşam Tarzı Sürdürmek: Dengeli beslenmek, yeterli uyku almak ve düzenli egzersiz yapmak genel sağlık durumunu iyileştirir ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

Sigara ve Alkol Tüketiminden Kaçınmak: Sigara ve aşırı alkol kullanımı akciğer sağlığını olumsuz etkiler ve zatürre riskini artırabilir.

Hasta Kişilerle Temastan Kaçınmak: Özellikle solunum yolu enfeksiyonlarına sahip kişilerle yakın temastan kaçınmak önemlidir.

Kişisel Hijyen Kurallarına Uymak: Öksürürken veya hapşırırken ağız ve burnu kapatmak ve tek kullanımlık mendiller kullanmak, enfeksiyonların yayılmasını engeller.

Ortamın Temiz ve Havalandırılmasını Sağlamak: Kapalı alanların düzenli olarak havalandırılması, hava kalitesini iyileştirir ve mikrop birikimini azaltır.

Bu önlemler, zatürre riskini tamamen ortadan kaldırmayabilir, ancak riski azaltmada önemli bir rol oynarlar. Özellikle risk altındaki gruplar için bu önlemlere ekstra dikkat etmek önemlidir.

Herhangi bir sağlık sorunu ya da endişeniz varsa, bir sağlık profesyoneline danışmalısınız.