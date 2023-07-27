Bakımsız klima bebeğinizi zatürre yapabilir

Yayınlanma: 27.07.2023 - 07:00

Güncelleme: 27.07.2023 - 07:00

Türkiye son yılların en sıcak günlerini yaşıyor. Bunaltıcı sıcaklarda evinde ve kapalı ortamlarda vakit geçirmek isteyenler tek çareyi yoğun klima kullanımında buluyor.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Öğr. Üyesi Gökmen Alpaslan Taşkın, klima bakımının ihmale gelmemesi gerektiğini söyleyerek "Birçok bakteri hava yolu ile bebeklere zarar verip zatürre olmalarına sebebiyet verir" dedi.

Bebek için ideal oda sıcaklığının 22-25 derece olması gerektiğini aktaran Taşkın, bebekli evlerde klima kullanımında dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı.

"KLİMANIN BAŞLIĞINI YUKARI DOĞRU ÇEVİRİN"

Taşkın, şu ifadeleri kullandı:

"Klimanın çocuğunuza direkt üflemesini önleyin. Bunun için klimanın başlığını yukarı doğru çevirin. Ara sıra bebeğin burun ucu veya kollarından üşüyüp üşümediğini kontrol edin. ‘Soğuk oldu kapatalım, sıcak oldu klimayı açalım’ diyerek aç kapa yapmayın. Çocuğunuz terleyip üşüyeceği için hemen hasta olur. Sıcaklığı ayarlayın ve odanın sıcaklığını sabit tutun.

Birçok bakteri, hava yoluyla bebeklere zarar vererek zatürre olmalarına yol açar. Bu nedenle klimanın bakımı asla ihmâl etmeyin, düzenli aralıklarla filtresini temizleyin. Klima kullanılan odanın camlarını açarak doğal yollarla havalandırılmasına dikkat edin. Bebeğinizi klimalı odada uyutacaksanız ince pamuklu bir battaniye ile üstünü örtün."

"ODA SICAKLIĞI 20-24 DERECE OLMALI"

Çocuklu ve bebekli evlerde oda sıcaklığının 20-24 derece olması gerektiğini aktaran Taşkın, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Gündüzleri oda sıcaklığı 20-24 derece arasında olmalı, geceleri ise 1 derece düşürülmelidir. Yenidoğan döneminde 22-24 derece idealdir. Prematüre bebeklerin cilt altı yağ dokusu yeteri kadar gelişmemiş olduğundan vücut ısılarını koruma refleksi tam olarak gelişmez. Bu nedenle prematüre bebeklerin oda sıcaklığının zamanında doğan bebeklere kıyasla 1-2 derece yüksek olması gerekir. İdeal nem oranı yüzde 50’dir. Nem oranının yüzde 65’ten fazla veya yüzde 35’ten az olmamasına dikkat edilmelidir.

İdeal oda sıcaklığının olması gerekenden yüksek olduğu durumlarda ise oda içindeki nem oranının azalarak havanın kuruyacağını bu durumun da bebeklerde hastalık riskini yükselttiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Taşkın, “Sıcak ve kuru havayı soluyan çocuğunuzun solunum yolları olumsuz etkilenir. Burun tıkanıklığı gibi problemlere yol açar. Sıcak havada sürekli uyuma isteği oluşur ve bebeğinizin beslenme gibi günlük rutinleri olumsuz etkilenir. İsilik gibi çeşitli cilt problemleri görülür."