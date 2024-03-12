'Beyaz bayrak' krizi Avrupa'yı sarstı: Vatikan geri adım attı!

Yayınlanma: 12.03.2024 - 11:19

Güncelleme: 12.03.2024 - 11:19

Ukrayna, Papa Franciscus'un Ukrayna'ya Rusya'ya karşı "beyaz bayrak" açma çağrısının ardından Vatikan'ın Ukrayna Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Büyükelçi Visvaldas Kulbokas'a Papa'nın yorumundan dolayı "hayal kırıklığına" uğradıklarını söyledi.

VATİKAN'DAN GERİ ADIM GELDİ

Vatikan Dışişleri Bakanı Kardinal Pietro Parolin, Papa Franciscus'un Ukrayna'nın "beyaz bayrak" açması ve "Rusya'yla müzakere etmesi" gerektiği yönündeki tartışmalı açıklamasının ardından İtalyan basınına konuştu.

Pietro Parolin, Corriere della Sera gazetesine verdiği demeçte, "Ukrayna'daki savaşı sona erdirecek müzakerelerin ilk koşulunun Rusya'nın saldırganlığını durdurması" olduğunu söyledi.

Parolin, Vatikan'ın ateşkes için çalıştığını ve "her şeyden önce saldırganların bombardımanı durdurması gerektiğini" söyledi.

Papa'nın sözlerinin "adil ve kalıcı bir barış arayışında diplomatik bir çözüm için koşulların yaratılması" yönünde olduğunu savunan Parolin, şunları kaydetti:

"Bu anlamda, söz konusu koşulların yaratılmasının taraflardan sadece birinin değil, her ikisinin de sorumluluğunda olduğu açıktır ve bana öyle geliyor ki ilk koşul tam da saldırganlığa son vermektir. Papa da müzakereden ve özellikle de asla teslimiyet olmayan müzakere cesaretinden bahsetmiştir. Vatikan bu çizgiyi sürdürmekte ve 'ateşkes' çağrısında bulunmaya devam etmektedir. Ateşkes için öncelikle saldırganlar adım atmalı ve ardından müzakerelerin başlatılması gerekmektedir. Papa, müzakerenin zayıflık değil, aksine güç olduğunu açıklar. Bu, teslimiyet değil, cesarettir."

PAPA'NIN UKRAYNA'YA 'BEYAZ BAYRAK' AÇMA ÇAĞRISI

Papa Franciscus, İsviçre Radyo Televizyonu'na (RSI) verdiği özel röportajda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.

Ukrayna'nın savaşta beyaz bayrak çekip çekmemesine ilişkin bazı tartışmalar olduğunun hatırlatılması üzerine Papa, "Durumu görenin, halkını düşünenin, beyaz bayrağı kaldırma ve müzakere etme cesaretini gösterenin daha güçlü olduğuna inanıyorum. Bugün uluslararası güçlerin yardımıyla müzakere edilebilir. Müzakere cesur bir ifadedir. Yenildiğinizde, işlerin yolunda gitmediğini gördüğünüzde müzakere etme cesaretine sahip olmanız gerekir. Çekiniyorsunuz ama bu savaş, kaç ölümle son bulacak" ifadelerini kullanmıştı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ise Papa'nın Ukrayna'ya yönelik "beyaz bayrak açma" çağrısına ilişkin, "(Vatikan'ı) geçmişteki hataların tekrarlanmasından kaçınmaya, Ukrayna'yı ve halkını yaşamları için verdikleri haklı mücadelede desteklemeye çağırıyorum" değerlendirmesinde bulunmuştu.