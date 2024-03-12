Slovakya'dan Ukrayna'ya mesaj: NATO askerleri yerine Ukraynalılar dönmeli

Slovakya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Robert Kalinak, Ukrayna’ya NATO birlikleri göndermek yerine savaşın başlamasıyla ülkeyi terk eden askerlik çağındaki Ukraynalı erkeklerin geri dönmelerinin daha faydalı olacağını belirtti.

AA
Yayınlanma: 12.03.2024 - 08:38
Slovakya'dan Ukrayna'ya mesaj: NATO askerleri yerine Ukraynalılar dönmeli
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Slovakya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Robert Kalinak, katıldığı bir televizyon programında, Ukrayna’ya asker gönderilmesi tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna’dan gelen mültecilerin durumunu iyileştirmek yerine bu ülkeye NATO birlikleri gönderilmesinin tartışıldığını belirten Kalinak, seferberlik yasası kapsamında olan bir grubun ülke dışında olduğunu kaydetti.

Kalinak, "Ukrayna ordusuna, askerlik çağında ve cephede savaşabilecek durumdaki Ukraynalı erkeklerin geri dönüşünden daha fazla yardımcı olabilecek bir şey olamaz" ifadesini kullandı.

Söz konusu Ukraynalı erkeklerin yeterince vatansever olduğunu ve bu kişilerin motive edilmesi gerektiğini kaydeden Kalinak, "Ukrayna ordusunda görev yapabilecek durumda olan bu gençlerin geri dönüp bunu yapmaları gerekiyor. Oraya kendi askerlerimizi göndermekten kesinlikle daha iyi" görüşünü paylaştı.

Robert Kalinak, savaşın başladığı Şubat 2022'den bu yana yaklaşık 300 bin Ukraynalı erkeğin ülkeyi terk ettiğini ve mevcut seferberlik kurallarına göre yasal olarak askere alınabileceğini sözlerine ekledi.


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