Beyaz Saray açıkladı: Biden'a Avrupa ziyaretinde eşlik eden bir kişi Covid-19 çıktı
Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Karine Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden’ın Avrupa ziyaretine eşlik eden bir kişide Covid-19 rastlandığını ve bu kişinin karantinasını tamamlamak üzere İskoçya’da kaldığını açıkladı.
Jean-Pierre, Beyaz Saray’daki günlük basın toplantısında, ülke basınında Biden'ın Avrupa ziyareti ekibinden bir kişide Covid-19 çıktığı iddialarını teyit etti.
Söz konusu kişinin testinin, gezinin bitimine yakın İskoçya’nın Glasgow kentindeki iklim zirvesi sırasında pozitif çıktığını belirten Jean-Pierre, "Pozitif çıkan kişinin herhangi bir belirtisi yoktu. Günlük rutin testinde virüs tespit edildi. Bu kişinin Biden ile yakın teması yoktu ve karantinasını tamamlamak üzere İskoçya’da kaldı" ifadesini kullandı.
İSMİNİ AÇIKLAMADI
Jean-Pierre, Covid-19'a yakalanan personelin ismini paylaşmaktan kaçındı ve sadece Biden ile yakın teması bulunan kişilerin testinin "pozitif" çıkması durumunda isimlerinin açıklandığını kaydetti.
Beyaz Saray Sözcüsü de Covid-19’a yakalanmıştı
ABD Başkanı Joe Biden, 28 Ekim-3 Kasım tarihlerinde Avrupa ziyareti yapmış, Roma’daki G-20 ve Glasgow’daki iklim zirvelerine katılmıştı.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ise 30 Ekim’de yaptığı yazılı açıklamada, ailesinden birinde Covid-19 çıkması nedeniyle Biden'ın Avrupa seyahatine katılmadığını ve 30 Ekim’de kendi testinin de "pozitif" çıktığını duyurmuştu.
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