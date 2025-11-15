Beyaz Saray'da 'Kaşıkçı Dosyası' bilmecesi: Veliaht Prens ile eşi bir araya gelebilir

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (MBS), gelecek hafta Beyaz Saray’ı ziyaret ettiğinde, 2018’de öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın eşi Hanan Elatr-Kaşıkçı ile yüz yüze gelme ihtimali gündemde.

57 yaşındaki Elatr-Kaşıkçı, eşinin kalıntılarının kendisine iade edilmesi ve Suudi hükümetinden tazminat talebi için Washington’da aktif bir kampanya yürütüyor.

MBS’nin 18 Kasım’da ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşme öncesi, Elatr-Kaşıkçı toplantının gölgesinde kalmayacağını belirtti.

The Post’a konuşan Elatr, Suudi yönetiminden resmî özür ve maddi tazminat talep ettiğini söyledi:

“Eşimin öldürülmesi hayatımdaki her şeyi aldı: Hayatımın aşkını, geçimimi ve ailemi kaybettim.”

CEMAL KAŞIKÇI İLE EVLİLİĞİ

Elatr ve Kaşıkçı ilk olarak 2009’da bir gazetecilik konferansında tanıştı. Çift, Kaşıkçı’nın öldürülmesinden birkaç ay önce ABD’nin Virginia eyaletinde evlendi.

Washington Post köşe yazarı Kaşıkçı; Suudi yönetimi başta olmak üzere, Ortadoğu’daki baskıcı rejimlerin sert bir eleştirmeniydi.

Elatr, MBS’nin 2019’da CBS’in “60 Minutes” programında “lider olarak sorumluluğu kabul ettiğini” hatırlatarak, “Amerikalı politikacılar öncü olursa MBS’nin de yardım edeceğine inanıyorum” dedi.

İstanbul’daki Suudi konsolosluğunda 2 Ekim 2018’de öldürülen ve parçalanan Kaşıkçı’nın cinayeti, uluslararası kamuoyunda büyük tepki toplamıştı.

Suudi başsavcısı cinayeti “kontrolden çıkan bir ekip” tarafından işlendiğini savunmuş, bazı failler daha sonra yargılanıp hüküm giymişti.

AİLE YARDIMLARI VE EŞİN DIŞLANMASI

Suudi yetkililer, Washington Post’un aktardığına göre, Kaşıkçı’nın dört çocuğuna aylık 10 bin dolar ve konut desteği sağladı.

Ancak Elatr-Kaşıkçı, resmî olarak eş olmasına rağmen hiçbir tazminat ya da tanıma almadığını belirtiyor. Bu durumun kendisini daha da zor durumda bıraktığını ifade ediyor.

Kaşıkçı’nın ölümünden sonra Dubai’de çalıştığı havayolu şirketinin bulunduğu yerde gözaltına alındığını söyleyen Elatr, ardından ABD’ye kaçıp siyasi sığınma aldığını belirtiyor.

ABD’ye döndüğünde ise Kaşıkçı ile paylaştığı Alexandria’daki evine girişinin engellendiğini söylüyor.

Citizen Lab tarafından yapılan analizlerde Elatr’ın telefonunda casus yazılım bulunduğu iddiası da raporlara yansıdı.

“SUUDİLER İNSAN HAKLARINA SAYGI GÖSTEREBİLİR”

Kaşıkçı öldürüldüğü sırada, İstanbul’daki Suudi konsolosluğuna başka bir kadınla (Türk vatandaşı Hatice Cengiz’le) evlilik işlemleri için gerekli belgeleri almak üzere gitmişti.

Washington’daki bir otelde gece vardiyasında çalışan Elatr, hem eşinin kalıntılarını hem de Türkiye’de el konulan telefon ve bilgisayarlarının iadesini istiyor.

Suudi yönetimine seslenen Elatr-Kaşıkçı şöyle dedi:

“Suudiler, bana yardımcı olarak ve tutukluları serbest bırakarak dünyaya insan hakları ve demokrasiye değer verdiklerini gösterebilir.”