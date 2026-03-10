Beyaz Saray’dan Hürmüz Boğazı açıklaması: Askeri seçenekler masada

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’la süren savaş kapsamında ABD askerlerinin sahaya gönderilmesi dahil hiçbir seçeneği dışlamadığını açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump’ın “başkomutan olarak tüm seçenekleri masada tuttuğunu” belirterek, “Kara birlikleri konusunda başkan bunu defalarca dile getirdi. Başkan olarak seçenekleri dışlamaması akıllıca bir yaklaşım” dedi.

Beyaz Saray ayrıca, ABD’nin İran’ın güneyinde bir kız okulunu hedef aldığı iddia edilen saldırıya ilişkin Pentagon’un yürüttüğü soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Leavitt, “Soruşturma devam ediyor. Başkan da dün yaptığı açıklamada, ortaya çıkacak sonucu ne olursa olsun kabul edeceğini söyledi” ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray, ABD Donanması’nın Hürmüz Boğazı’ndan geçen herhangi bir petrol tankerine şu ana kadar eşlik etmediğini de açıkladı. Açıklama, ABD Enerji Bakanı’nın daha önce sosyal medyada bir tanker eskortu yapıldığına dair paylaşıp ardından sildiği mesajın ardından geldi.

Leavitt, “ABD Donanması’nın şu anda bir tanker ya da gemiye eskortluk yaptığına dair bir durum yok. Ancak başkan gerekli görürse bu seçeneği kullanacağını açıkça söyledi” dedi.

Beyaz Saray, Trump’ın İran’dan talep ettiği “koşulsuz teslimiyet” ifadesinin nasıl yorumlanması gerektiğine dair de açıklama yaptı.

Leavitt, bunun İran yönetiminin resmi olarak teslim olduğunu ilan etmesi anlamına gelmediğini belirterek, “Başkanın kastettiği, İran’ın artık balistik füze cephaneliğiyle nükleer silah geliştirmesini koruyamayacak bir noktaya gelmesidir” dedi.

“TRUMP KARAR VERECEK”

Sözcüye göre, İran’ın ABD ve müttefikleri için güvenilir bir tehdit olmaktan çıktığı noktada ‘koşulsuz teslimiyet’ durumunun oluştuğuna Trump karar verecek.

Beyaz Saray ayrıca İran’la süren savaşın uzun vadede ABD’de enerji fiyatlarını düşüreceğini savundu.

Leavitt, küresel enerji fiyatlarında yaşanan son artışın geçici olduğunu belirterek, “Amerikan halkı emin olsun: Petrol ve gaz fiyatlarındaki artış geçici. Bu operasyon uzun vadede daha düşük benzin fiyatlarıyla sonuçlanacak” dedi.

Leavitt'e göre, ABD yönetiminin enerji şokunu azaltmak için Hürmüz Boğazı’ndan geçen tankerleri sigortalama ve bazı petrol yaptırımlarını gevşetme gibi adımlar üzerinde çalıştığı da belirtildi.

Leavitt ayrıca ABD ordusunun, Hürmüz Boğazı’nın açık kalmasını sağlamak amacıyla yeni operasyon seçenekleri üzerinde çalıştığını söyledi:

“Başkan bu boğazın açık kalması talimatını verdi. Bu seçeneklerin detaylarını açıklamam doğru olmaz ancak başkan gerektiğinde bunları kullanmaktan çekinmeyecek.”