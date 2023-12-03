ABD'de Filistin'e destek: Beyaz Saray önünde kefenlenmiş oyuncaklı protesto
ABD'nin New York ve Washington kentlerinde, Filistin'e destek eylemleri gerçekleştirildi. New York'taki eylemciler, Central Park'tan Times Meydanı'na "Kalıcı ateşkes' çağrısı yaparak yürüdü. Başkent Washington'daki eylemciler ise, kefenlenmiş oyuncak bebekleri Beyaz Saray'ın parmaklıklarının önüne bıraktı.
ABD'nin New York kentinde ve başkenti Washington'da yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik yeniden başlattığı saldırıların durdurulması talebiyle protesto düzenledi.
New York'taki Central Park civarında toplanarak Times Meydanı'na kadar yürüyen göstericiler, İsrail ve ABD hükümetlerinin Gazze politikalarını eleştiren ifadelerin yer aldığı pankartlar taşıdı.
Gazze'de acilen "kalıcı ateşkes" çağrısında bulunan aktivistler, turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Times Meydanı'nı doldurarak dikkati çekmeye çalıştı.
Meydanda saatlerce tur atan yüzlerce protestocu ekibin sosyal medyadan paylaştığı duyuru metninde, "İsrail'in bombalamaları yeniden başladı. Protesto etmeyi hiçbir zaman bırakmadık. Şimdi de kayıtsız kalmayacağız" ifadelerine yer verildi.
Saatler süren eylem boyunca ABD'nin İsrail'i destekleyen politikasına tepki gösterildi, "Şimdi ateşkes", "Artık yeter", "Özgür Filistin" sloganları atıldı. Eylemlerde, ABD Başkanı Joe Biden'a da istifa çağrısı yapıldı.
Başkent Washington'da Filistin destekçileri, Beyaz Saray'ın önünde bir araya geldi. "Ölüm" temalı gösteride aktivist grup, Filistinlilerle dayanışmalarını ifade etmek için İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden çocuklar anısına kefenlenmiş oyuncak bebekleri Beyaz Saray'ın parmaklıklarının önüne bıraktı.
Protesto sırasında Biden ve yönetimini saldırılardan sorumlu tutan sloganlar atıldı.
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