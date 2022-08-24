Beyaz Saray: 'Rusya, Ukrayna’da referandum ilan edebilir'
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Rusya’nın Ukrayna'da ele geçirdiği bölgelerde kontrolünü resmileştirmek amacıyla referandum ilan edebileceğini açıkladı.
Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby yeni bir açıklamada bulundu.
Kirby yaptığı açıklamada, ABD'nin "Rus liderliğinin yetkililere sahte referandumlar düzenlemeye hazırlanma talimatı verdiğini" öğrendiğini söyledi. Kirby ayrıca açıklamasında, “Rusya bu hafta ilk referandum duyurusunu yapabilir” dedi.
Kirby, Zoom üzerinden Beyaz Saray muhabirlerine verdiği brifingde, dış politika gündemini değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Rusya'nın Ukrayna'nın bazı topraklarına yönelik "ilhak planı"na devam ettiğini kaydeden Kirby, "Rusya'da hükümetin, özellikle Harkiv'de sahte bir referandum düzenlenmesi emri verdiğini öğrendik. Bu referandum hazırlıkları birkaç gün ya da hafta içinde başlayabilir. Rusya'nın bu yöndeki duyurusunu bu hafta bitmeden duyabiliriz" ifadesini kullandı.
Kirby, ABD ve uluslararası toplumun, Ukrayna'da herhangi bir ilhakın kabul edilmeyeceği konusunda hemfikir olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Rusya'nın bu referandumun sonuçlarını manipüle etmeye çalışacağını ve Ukrayna halkının Rusya'ya bağlanmak istediği yalanını söyleyeceğini tahmin ediyoruz. Bu dezenformasyona acil bir şekilde karşı çıkmak çok önemli. Ukrayna halkının Rusya'ya katılmak istediğine ilişkin herhangi bir açıklama kesinlikle doğru değildir. Son 6 ayda Ukrayna halkı Rusya'ya karşı çıktığını çok net gösterdi."
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