Beyaz Saray Sözcüsünün Covid-19'a yakalanmasının ardından Biden'ın "negatif" olduğu duyuruldu
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'nin yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin "pozitif" çıkmasının ardından, Avrupa turunda olan ABD Başkanı Joe Biden'ın testinin "negatif" olduğu açıklandı.
Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Karine Jean-Pierre, Roma'dan Glasgow'a seyahat eden Biden'ın uçağında bulunan gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Psaki'nin Covid-19'a yakalanmasının ardından Biden'ın sağlık durumunun sorulması üzerine Jean-Pierre, "Başkan Biden bu sabah Covid-19 testi yaptırdı ve sonuç negatif" dedi.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, dün yaptığı yazılı açıklamada, aile bireylerinden birinde Covid-19 tespit edildiği için Biden'ın Avrupa seyahatine katılmadığını, sonrasında yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıktığını bildirmişti.
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