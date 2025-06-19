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Beyaz Saray: ‘Trump, İran kararını iki hafta içinde verecek’

Beyaz Saray: ‘Trump, İran kararını iki hafta içinde verecek’

19.06.2025 21:03:00
Güncellenme:
AA
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Beyaz Saray: ‘Trump, İran kararını iki hafta içinde verecek’

ABD Başkanı Donald Trump, akşam saatlerinde ulusal güvenlik ekibiyle Beyaz Saray'daki Durum Odası'nda bir araya geldi. Toplantının ardından Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "ABD Başkanı Trump, İran'la müzakerelerin gerçekleşme olasılığının yüksek olması nedeniyle İran'la ilgili kararını iki hafta içinde verecek" denildi.

ABD Başkanı Donald Trump, akşam saatlerinde ulusal güvenlik ekibiyle Beyaz Saray''daki Durum Odası'nda bir araya geldi. Toplantıya, Başkan Yardımcısı James David Vance, Savunma Bakanı Pete Hegseth, CIA Başkanı John Ratcliffe ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff katıldı.

Toplantının ana gündem maddesi İran- İsrail savaşı oldu.

Toplantının ardından Beyaz Saray'dan açıklama geldi. Açıklamada, "Trump İran'a saldırıp saldırmama konusunda iki hafta içinde kararını verecek" ifadelerine yer verildi.

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