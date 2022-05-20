Beyaz Saray’dan F-16 açıklaması

20 Mayıs 2022 Cuma, 11:59

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından İsveç ve Finlandiya NATO üyeliği harekete geçerken, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan duruma itiraz etmiş, iki İskandinav ülkesini ‘terör örgütlerinin misafirhanesi’ olarak nitelemişti.

Erdoğan’ın bu itirazı uluslararası basında gündem olurken, Yunan basını, Türkiye’nin ABD Kongresi F-16 satışını onaylamadığı sürece, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine yeşil ışık yakmayacağını öne sürmüştü. ABD’nin Türkiye’yi F-35 programından çıkarmasının ardından Ankara, var olan F-16 savaş uçaklarını modernize etmek ve yeni F-16'lar almak için ABD’ye talebini iletmiş, talebin ABD Kongresi'nden onay almasını beklemeye başlamıştı.

Sözcü'de yer alan habere göre, bugün Beyaz Saray’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Türkiye’nin, İsveç ve Finlandiya konusunda tutumunu değiştirmek için F-16 konusundaki tartışmaların yeniden açılmasının söz konusu olmadığı vurgulandı.

Beyaz Saray, bu açıklamayla, F-16 konusunun ‘pazarlık edilemez’ olduğunu vurguladı. Daha önce, Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye’nin bu konuyu “pazarlık kozu” olarak kullandığını belirterek “İki dost ülkenin NATO üyeliğini pazarlık kozu olarak kullanmanın zamanı değil. Türkiye bu yolu seçerse bu geri tepecektir. Bu, hem ilkesel olarak hem de taktik açıdan yanlış” ifadelerini kullanmıştı.