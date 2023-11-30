Son dakika... Beyaz Saray: Gazze'de kalıcı ateşkesi desteklemiyoruz

Beyaz Saray, Gazze'de kalıcı ateşkesi desteklemediklerini, ancak 7 günlük "insani ara"nın 8, 9, 10'a ve ötesine uzatılmasını görmek istediklerini açıkladı.

AA
Yayınlanma: 30.11.2023 - 22:13
Son dakika... Beyaz Saray: Gazze'de kalıcı ateşkesi desteklemiyoruz
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Beyaz Saray, Gazze'de kalıcı ateşkesi desteklemediklerini, ancak 7 günlük "insani ara"nın 8, 9, 10'a ve ötesine uzatılmasını görmek istediklerini açıkladı.

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