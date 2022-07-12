Beyaz Saray'dan İran çıkışı: Rusya'ya yüzlerce İHA vereceğine inanıyoruz
Beyaz Saray, İran'ın, Moskova'ya aralarında silahlı olanların da bulunduğu yüzlerce İHA göndereceğine ve Rus askerlerine İHA eğitimi vereceğine dair ellerinde istihbarat olduğunu söyledi.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Beyaz Saray'daki günlük basın brifingine katılarak ABD Başkanı Joe Biden'ın yarın başlayacak Orta Doğu ziyaretini değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Jake Sullivan, İran ile nükleer anlaşma konusunda İran'ın belirli adımlar atması gerektiğini dile getirerek, "Bu anlaşma için bir zaman çizelgesi belirlemedik. Masada bir anlaşma var. Bunu biz ve Avrupalı ortaklarımız destekliyor, İran bu anlaşma için bir adım atmalı" ifadesini kullandı.
Sullivan, Rusya-Ukrayna Savaşı konusunda da Rusya'nın istediğini alamadığını ve bazı silah sıkıntıları yaşadığını belirterek, "Bizim tarafımızda, İran hükûmetinin yakın zamanda Rusya'ya yüzlerce İHA vereceğine ve bunların arasında SİHA'ların da olacağına ilişkin bir bilgi var. Ayrıca bu bilgi, İran'ın bu İHA'ların kullanımı için Rus askerlerine eğitim vereceğini ve bu sürecin bu ay başlayabileceğini gösteriyor" dedi.
Video Haberler
- 'Çeyrek altın' kavgasının tarafları yeniden karşılaştı
- Takla atan araç tarlaya uçtu: 1 ölü, 4 yaralı
- Kırşehir’de bir kişi sahte alkolden hayatını kaybetti
- Müslüman ve Hristiyan din adamları birlikte dua etti
- Tunceli'de tur minibüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
- 'İki ismi yakından tanıyan kişilerle konuştum'
- Tekme tokat birbirine girdiler
- '25 yıl yönetenin suçu yok mu?'
- Kar maskeli saldırgan, restoranı kurşunladı!
- Eminönü'nde 'vapur sırası' yoğunluğu
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakan Varank'a tepki
- AİHM'den Osman Kavala kararı
- Bakan Soylu: '25 can kaybımız var'
- Çok sayıda isim için harekete geçildi
- Yeni ayrıntılar ortaya çıktı
- Konya Valisi'nden tepki çeken 'yemek'
- Bundan sonra süreç nasıl işleyecek?
- Uras'tan 'çekilme' kararı
- FETÖ lideri Gülen hastaneye kaldırıldı
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Tanju Özcan' kararı