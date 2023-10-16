Beyaz Saray'dan 'Refah Sınır Kapısı' açıklaması: 'Bugün açılabileceğine dair umutluyuz'

Yayınlanma: 16.10.2023 - 19:30

Güncelleme: 16.10.2023 - 19:32

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABC News'e İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kirby, İsrailli yetkililerle Gazze'deki masum sivillerin hayatlarının korunması ve insani yardımın içeri girebilmesinin önemli olduğu konusunda her gün iletişim halinde olduklarını kaydetti.

İsrail'in "Hamas'ın peşine düşerek merkezlerini ve liderlerini hedef alma" hakkına sahip olduğunu savunan Kirby, diğer yandan yoğun nüfuslu Gazze'de bunun zor olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Kirby, bölgede ABD'nin ciddi ulusal güvenlik çıkarları olduğunu belirterek, bu çıkarları savunma kapsamında bölgedeki askeri varlıklarına işaret etti. Kirby, İran ve diğer aktörlere çatışmayı genişletmeme ve derinleştirmemeleri yönündeki uyarılarını yineledi.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Gazze'den güvenli çıkışı sağlamak konusunda müzakereler yürüttüğünü kaydeden Kirby, bu kapsamda İsrail ve Mısırla görüşmeye devam edeceklerini aktardı.

Kirby, Refah Sınır Kapısı'nın bugün bir an önce açılabileceğine dair umutlu olduklarını söyledi ve bu kapsamda çalışmaya devam edecekleri mesajını verdi.

Blinken, dün, Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın tekrar açılacağını duyurmuştu.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 291’i asker 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 750 kişinin öldüğünü, 9 bin 700 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 58 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca 11 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan’ın güneyindeki İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana Hizbullah ve İsrail ordusu arasında çıkan çatışmalarda ise şu ana kadar 3 sivil ile 4 Hizbullah milisi ve 2 Filistin İslami Cihad Hareketi üyesi öldü. Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri öldü.