Biden 'gördüm' dedi: Beyaz Saray yalanladı

Yayınlanma: 12.10.2023 - 11:16

Güncelleme: 12.10.2023 - 11:21

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail merkezli haber kanalı i24NEWS muhabiri Nicole Zedek ve İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan "40 bebek öldürüldü" kafaları kesilerek öldürüldü" iddialı gönderi hakkında açıklamada bulundu.

ABD Başkanı Biden, Yahudi cemaati liderlerine seslendiği konuşmasını bitirirken İsrail'de öldürülenler arasında başları kesilen çocukların fotoğraflarını gördüğünü söyledi.

Biden, doğrulanmayan iddiaya ilişkin, “Bu işi uzun zamandır yapıyorum. Teröristlerin çocukların kafalarını kestiği fotoğrafları göreceğimi ve teyit edeceğimi hiç düşünmezdim” dedi.

CNN'e konuşan Beyaz Saray yetkilisi, Başkan Biden ve diğer ABD'li yetkililerin kişisel olarak Hamas'ın çocukları öldürdüğünü görmediğini ve bunu teyit etmediğini belirterek, Biden'ın "teröristlerin çocukların kafasını kestiğine" dair resimler ve doğrulanmış haberler görmediğini bildirdi.

NBC'nin haberine göre de Beyaz Saraydan iki yetkili, Biden'ın "(İsrail'de) teröristlerin çocukların kafasını kestiğine dair teyitli resimler gördüğüne" ilişkin ifadelerinin medyadaki haberlere ve İsrail yetkililerinin iddialarına dayandığını açıkladı.

BBC'ye konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, Biden'ın bu tür görüntüleri görmediğini söyleyerek başkanın açıklamalarından geri adım attı. Yetkili, “Biden İsrail'den gelen haberlere atıfta bulunuyordu" dedi.

İsrail Ordu Sözcülüğü ise iddiaları, "Haberleri gördük ama elimizde bir ayrıntı, iddialara ilişkin bir teyit yok" yanıtını verdi.

İDDİA NASIL ORTAYA ÇIKTI?

İsrail merkezli haber kanalı i24NEWS muhabiri Nicole Zedek, önceki gün İsrail-Gazze sınırındaki Kfar Aza'dan bildirdiği canlı yayında "Yaklaşık 40 ölü bebek sedyelerle dışarı çıkarıldı. Beşikleri devrilmişi, bebek arabaları geride bırakılmış, kapılar ardına kadar açıktı" ifadelerini kullandı. Hızla yayılan iddiayı İsrail Dışişleri Bakanlığı da alıntılayarak "40 bebek öldürüldü" ifadeleriyle sosyal medya hesabından paylaştı.

İddia, herkesin hayal gücünü tetikleyecek kadar korkunç olmasının etkisiyle, sosyal medyada çok ses getirdi. Dün öğlen saatlerine kadar söz konusu haber yalnızca İngilizce dilinde X platformunda 44 milyon görüntülenmeye ulaştı.

Zedek, kendisinin bebekleri görmediğini, İsrail askerlerinin tahminen 40 bebeğin cenazesini taşıdıklarını kendisine anlattıklarını aktardı. Zedek, İsrail askerlerinin "bazı bebeklerin kafalarının kopmuş olduğunu" iddia ettiğini belirtti.