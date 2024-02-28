Biden: 'Ben bir siyonistim'

ABD Başkanı Joe Biden, siyonist olmak için Yahudi olmaya gerek olmadığını ifade etti ve “Ben bir siyonistim” dedi.

AA
Yayınlanma: 28.02.2024 - 13:50
Biden: 'Ben bir siyonistim'
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ABD Başkanı Joe Biden, NBC kanalında "Late Night With Seth Meyers" programına katıldı, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Biden, Gazze'de ateşkese ilişkin soruya, "Önümüzde bir yol var fakat bu zor bir yol" yanıtını verdi.

Esirlerin durumu ile ilgili "Öncelikle tutulan esirler serbest bırakılmalı" diyen Biden, esirlerin tamamının çıkarılması amacıyla İsrail tarafıyla "ramazan ayı boyunca eylemlerini durduracakları" konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.

"İSRAİL OLMASAYDI..."

Biden, İsrail'in kendileri ve Filistinliler için barışa sahip olma fırsatını değerlendirmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Siyonist olmanız için Yahudi olmanıza gerek yok. Ben bir siyonistim, İsrail olmasaydı, dünyada tek bir Yahudi bile güvende olmazdı" şeklinde konuştu.

Geçici ateşkesin sağlanması durumunda farklı bir yönde ilerlenebileceğini ifade eden Biden, böyle bir durumda İsrail'in güvenliğini ve Filistinlilerin bağımsızlığını garanti altına alacak iki devletli çözüme ulaşılabileceğini belirtti.

ABD Başkanı Biden, New York'a yaptığı ziyarette basın mensuplarının Gazze'de ateşkesin ne zaman sağlanacağına ilişkin sorusuna, "Umuyorum bu hafta sonuna kadar. Ulusal güvenlik danışmanım çok yakın olduğumuzu söyledi ama daha tamamlamadık. Umuyorum ki gelecek pazartesiye kadar (Gazze'de) ateşkes sağlanacaktır" yanıtını vermişti.


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