Biden istedi, Facebook sansürledi… İşte, ABD’yi sarsan Facebook belgeleri!

Yayınlanma: 07.08.2023 - 17:37

Güncelleme: 07.08.2023 - 17:40

Twitter’dan sonra Facebook da sansür iddialarıyla çalkalanıyor. Cumhuriyetçi meclis üyesi Jim Jordan, ABD Başkanı Joe Biden’ın, Facebook’tan sansür taleplerinde bulunduğunu gösteren mailleri kamuoyuyla paylaştı.

Facebook’un kamuoyuna sunmayı reddettiği belgeler, ABD Senatosu Yargı Komitesi’nin talebiyle elde edildi. Jim Jordan’ın Twitter’da paylaştığı belgeler, Biden’ın seçilmesiyle birlikte, sosyal medya şirketlerine yaptığı sansür baskısını ortaya çıkardı.

ŞAKALAR BİLE SİLİNDİ

Belgelere göre, Beyaz Saray’dan en çok sansür talebi Covid-19 için yapıldı. Pandemi devam ederken konuyla ilgili paylaşımların birçoğu Facebook tarafından kaldırıldı. Facebook CEO’su Mark Zuckerberg ve Operasyon Yöneticisi Sheryl Sandberg, e-mail üzerinden yaptıkları konuşmalarda “Biden da dahil olmak üzere bir çok dış faktörün” çeşitli paylaşımların sansürlenmesi için baskı yaptığından bahsettiler.

Öte yandan, bugünlerde ABD’li resmi makamlar tarafından ciddi bir olasılık olarak dillendirilen “Covid-19 laboratuvar üretimi olabilir” teorisine dair paylaşımların silinmesi kararlaştırıldı. Ancak kaldırılan paylaşımlar sadece komplo teorilerinden ibaret değildi. Covid-19’la ilgili yapılan şakalar da sansüre konu oldu.

Belgelere göre, Biden yönetimi mizahi paylaşımların kaldırılması için Facebook’tan talepte bulundu. Ancak Facebook çalışanları bazı sansür taleplerinden rahatsız oldu. Facebook küresel işler başkanı Nick Clegg, iş arkadaşlarına Biden’ın danışmanlarından Andy Slavitt’in bazı sansür taleplerinin karşılanmaması üzerine adeta sinirden köpürdüğünü anlattı.

ANAYASAYA AYKIRI

Muhafazakârların en popüler tv sunucularından biri olan Tucker Carlson’un videolarının kaldırılması talep edilmiş, ancak Facebook bu talebi ilk başta yerine getirmemişti. Facebook çalışanları bu denli saldırgan bir sansür kampanyasının ABD’nin anayasasının 1. Maddesi olan düşünce özgürlüğüne aykırı olduğunu düşünüyorlardı.

Nick Clegg, sonraki görüşmelerde Biden cephesine eli boş gitmedi. Carlson’un videolarını silmek yerine kamuoyunun görme ihtimalini azaltacak algoritmalar uyguladıklarını bildirdi. Carlson videolarının görünürlüğü yüzde 50 oranında azaltılmıştı. Zaten Zuckerberg, aylar önce ABD’li istihbarat kuruluşlarının talepleri doğrultusunda bir takım engellemeler yaptığını ancak o zaman Twitter’ın yaptığı gibi doğrudan silmek istemediklerini belirtmişti.

Biden yönetiminin baskısına dayanamayan Facebook, 2 Ağustos 2021’de politikalarını değiştireceğini açıkladı. Böylece sansür mekanizması daha hızlı işler hale geldi.

‘TWITTER BELGELERİNE BENZİYOR

Geçtiğimiz yıl Elon Musk’ın Twitter’ı satın alması sonrası keşfettiklerini paylaştığı gazetecilerden biri olan Matt Taibbi, Facebook dosyalarının içerik açısından Twitter dosyalarına benzediğini söyledi. Geçen yıl patlayan Twitter dosyaları, şirket yönetiminin neredeyse “sabah akşam” ABD istihbarat kuruluşları tarafından ziyaret edildiğini ve saldırgan bir sansür kampanyasına ortaklık ettiğini ortaya çıkartmıştı.

Belgelere göre, ABD’nin küresel rakiplerinin lehine tanımlanabilecek paylaşımlar silinmiş, ABD vatandaşları başta olmak üzere tüm Twitter kullanıcılarının bilgileri düzenli olarak şirketten talep edilmişti. Twitter dosyalarına yansıyan sansür girişimi Ukrayna savaşının başlamasıyla arttı. Belgelere göre Ukrayna hükümetinin sansür talepleri de sosyal medya şirketleri tarafından ciddiye alınmaya başlanmıştı. Pentagon, CIA ve FBI’ın günün farklı saatlerinde Twitter’a ziyaretleri oluyor, kimlerin sansürleneceği hakkında bilgi veriliyordu.

ZUCKERBERG’E TAHKİR SUÇLAMASI

Belgeleri paylaşan meclis üyesi Jim Jordan, Zuckerberg’in kendisinden istenen belgeleri paylaşmayı reddettiğini söylemişti. Meclisin talebine itaatsizlikle suçlanması durumunda hakkında dava açılabileceğini bildirmişti.

Zuckerberg, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti. Sosyal medya sitesinin Şubat 2023’ten bu yana 50 bin kadar belgeyi Temsilciler Meclisine temsil ettiğini iddia etti.