Anadolu Ajansı'ndan Bakan Koca'ya sansür

Sağlık emekçilerinin grevi kararı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıkçılara gönderdiği mektupta grev kararını “sorumsuzluk” olarak nitelendirdi. Anadolu Ajansı ise mektuptan ‘sorumsuzluk’ ifadelerinin yer aldığı kısmı çıkarttı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.07.2023 - 23:25
Anadolu Ajansı'ndan Bakan Koca'ya sansür
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Sağlık emekçileri 1-2 Ağustos’ta “özlük hakları, mali kayıplar, sağlıkta şiddettin önlenmesi” talepleriyle greve çıkıyor. Yarın başlanacak grev öncesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına bir mektup gönderdi. Bakan Koca, gönderdiği mektupta grev kararı alan emekçilere “sorumsuzluk” ifadesi kullandı. Bakan mektupta “Beyaz Reform”dan bahsederek icraatlarını da sıraladı. Tele1'in haberine göre söz konusu mektup haberini servis eden Anadolu Ajansı, Bakan Koca’nın yaşam hakkını talep eden sağlıkçılar için kullandığı ‘sorumsuzluk’ ifadesini kırptı.

Sağlık emekçileri sorunlarının çözüme kavuşturulmamasını protesto amacıyla 1-2 Ağustos tarihlerinde iş bırakacak. 19 sendika ve 2 Aile Hekimliği Federasyonu’ndan oluşan Sağlık ve Sosyal Hizmet Birlik ve Dayanışma Platformu (SABİM) taleplerin karşılık bulmaması halinde eylem sürecinin devam edeceğini açıklamıştı.


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