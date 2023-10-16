Biden, kampanyasını Trump'ın sosyal medya platformu Truth Social'a taşıdı

Yayınlanma: 16.10.2023 - 22:42

Güncelleme: 17.10.2023 - 00:01

ABD Başkanı Joe Biden'ın 2024 başkanlık seçimlerini yürüten kampanya ekibi, Trump tarafından kurulan ve büyük ölçüde onu destekleyen takipçilerinin hakim olduğu Truth Social sosyal medya platformuna "BidenHQ" adlı hesabıyla katıldı.

Hesaptan yapılan ilk paylaşımlarda, Cumhuriyetçi Florida Valisi Ron DeSantis ve Cumhuriyetçi Parti'den 2024 başkanlık seçimlerine aday olan Nikki Haley'in Trump'ı eleştiren yorumları ile Cumhuriyetçi görüşe yakınlığıyla bilinen Fox News'ün Biden'ın İsrail-Filistin çatışmasıyla ilgili açıklamalarını destekleyen konuğunun konuşmasına yer verildi.

Biden'ın kampanya ekibinin X'ten de "Truth Social'a yeni katıldık, çünkü çoğunlukla bunun çok komik olacağını düşündük." paylaşımını yaptı.

Başkan Biden'ın ismi paylaşılmayan kıdemli bir kampanya yetkilisi, Fox News Digital'e yaptığı açıklamada, "Truth Social'da çok az 'hakikat' mevcut ancak en azından şu an biraz eğlenceli olacak." dedi.

Trump'ın, 6 Ocak Kongre baskını olayları sonrası eski adıyla Twitter olan X'teki hesabının askıya alınmasının ardından 2021'de kurduğu, 2022'de aktifleşen platformunda 6,43 milyon takipçisi bulunuyor.