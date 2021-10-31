Biden rekor kırdı: Tüm ABD başkanlarını geride bıraktı!

31 Ekim 2021 Pazar, 16:13

CNN'in yaptığı bir araştırmaya göre, ABD Başkanı Joe Biden, bugüne kadarki 276 günlük görev süresinin toplam 108 gününü Beyaz Saray'dan uzakta geçirdi.

Bu 108 gün içerisinde Delaware'deki evinde ve Maryland'de bulunan resmi başkanlık konutunda çalıştığı günler de bulunan Biden'ın böylelikle son zamanlarda en çok seyahat izni kullanan ABD Başkanı olduğu belirtildi.

BEYAZ SARAY'DAN HOŞLANMIYOR

Yapılan analize göre, Biden'ın ocak ayında göreve başlamasından bu yana özellikle hafta sonlarını şehir dışında geçirdiği ortaya çıkarıldı.

Toplum karşısında kötü gözükmemek amacıyla çeşitli bahaneler sunduğu yönünde eleştiriler alan Joe Biden, son olarak haziran ayında Vogue dergisi ile yaptığı röportajda Beyaz Saray'daki mahremiyetin azlığından ve etrafındaki şatafattan şikayet ederken Beyaz Saray'da yaşamanın gerçek bir artısı olmadığını dile getirdi.