Biden rekor kırdı: Tüm ABD başkanlarını geride bıraktı!
Yapılan bir analize göre ABD Başkanı Joe Biden, seyahat izni kullanma konusunda önceki başkanları geride bıraktı.
CNN'in yaptığı bir araştırmaya göre, ABD Başkanı Joe Biden, bugüne kadarki 276 günlük görev süresinin toplam 108 gününü Beyaz Saray'dan uzakta geçirdi.
Bu 108 gün içerisinde Delaware'deki evinde ve Maryland'de bulunan resmi başkanlık konutunda çalıştığı günler de bulunan Biden'ın böylelikle son zamanlarda en çok seyahat izni kullanan ABD Başkanı olduğu belirtildi.
BEYAZ SARAY'DAN HOŞLANMIYOR
Yapılan analize göre, Biden'ın ocak ayında göreve başlamasından bu yana özellikle hafta sonlarını şehir dışında geçirdiği ortaya çıkarıldı.
Toplum karşısında kötü gözükmemek amacıyla çeşitli bahaneler sunduğu yönünde eleştiriler alan Joe Biden, son olarak haziran ayında Vogue dergisi ile yaptığı röportajda Beyaz Saray'daki mahremiyetin azlığından ve etrafındaki şatafattan şikayet ederken Beyaz Saray'da yaşamanın gerçek bir artısı olmadığını dile getirdi.
Video Haberler
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
En Çok Okunan Haberler
- Ödüllü polis 25 kilo 'eroin' ile yakalandı
- 'İbrahim Tatlıses'in istismarına uğradım'
- Erdoğan’ın çenesini nasıl kırdığını anlattı
- Kavala'yla ilgili 'tahliye' açıklaması
- Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin peş peşe açıklamalar
- Seçmenden Erdoğan'a kötü haber!
- Kim Milyoner Olmak İster'de 'menemen' sorusu
- Anket şirketi sahibinden Soylu'ya yanıt
- Hülya Avşar'dan 'Fatma Girik' açıklaması
- MHP’den erken seçim ve aday açıklaması