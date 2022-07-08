Biden, Şinzo Abe'nin öldürülmesini yorumladı: Japon halkı ve herkes için bir trajedidir

08 Temmuz 2022 Cuma, 16:50

ABD Başkanı Joe Biden, Japonya eski Başbakanı Şinzo Abe'nin öldürülmesinden derin üzüntü duyduğunu belirtti ve olayı "trajedi" olarak değerlendirdi.

Joe Biden, Şinzo Abe'nin vurularak yaşamını yitirmesine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Seçim kampanyası düzenlediği esnada vurularak öldürülen dostum Abe'nin vefatından dolayı afalladım, öfkelendim ve çok üzüldüm. Bu, Japon halkı ve onu bilen herkes için bir trajedidir" ifadesini kullandı.

Biden, Şinzo ile yakından çalışma fırsatı bulduğunu aktararak, "Ülkelerimiz arasındaki ittifakta ve haklarımız arasındaki dostlukta bir şampiyondu. Bugüne kadar en uzun süre görev yapmış Japon Başbakanı olarak onun açık ve özgür Hint Pasifik vizyonu sürecektir" değerlendirmesinde bulundu.

Biden, Şinzo'nun hayatını Japon halkına hizmete adadığını belirterek, onun vurulduğu anda bile ülkesinin demokrasisi için çalıştığına işaret etti.

Biden ayrıca, saldırı hakkında henüz çok az detay olduğunu kaydederek, "Bu şiddetli saldırıların asla kabul edilemez olduğunu ve silahlı saldırıların her zaman toplumlarda kapanmaz yaralar açtığını biliyoruz. ABD, bu yas döneminde Japonya'nın yanındadır. Ailesine en derin taziyelerimi sunuyorum" ifadesine yer verdi.