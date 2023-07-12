Biden - Sunak görüşmesinde dikkat çeken Türkiye ayrıntısı

Yayınlanma: 12.07.2023 - 09:43

Güncelleme: 12.07.2023 - 10:56

ABD Başkanı Joe Biden, dün Londra'da İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile bir araya geldi.

İki liderin konuşması öncesinde Biden daha önce olduğu gibi not kartlarına başvurdu. Ancak Biden, basın mensuplarının karşısında olduğu bir fotoğrafçı, Biden'ın bir not kartını tuttuğunu fark etti ve yazılanların fotoğrafını çekmeyi başardı.

Fotoğrafçıların çektiği karelerde Biden'ın not kartında 'NATO' kelimesinin büyük harflerle yazılmış ve altı çizildiği görülürken, 1. madde olarak Ukrayna yazdığı dikkat çekti. İkinci sırada ise Türkiye'nin adının yer aldığı, alt başlıklarda da F-16 ve İsveç yazdığı fark edildi.

Habertürk'te yer alan habere göre, geçen ay açıklanan yeni ABD-İngiltere ekonomik anlaşmasına atıfta bulunan 'Atlantik Deklarasyonu' ve yapay zekâ da görüşmenin 3. gündem maddesi olarak dikkat çekti.

BİDEN'IN HATIRLATMA KÂĞITLARI

ABD Başkanı Joe Biden geçtiğimiz yıl da kendisi için hazırlanan hatırlatma kartını yanlışlıkla basın mensuplarına göstermişti.

Basın mensuplarının çektiği karelerde kartta "SEN Roosevelt Toplantı Salonu’na gireceksin ve merhaba diyeceksin, SEN kısa bir konuşma yapacaksın, SEN teşekkür edeceksin, SEN kürsüden inip salondan çıkacaksın" yazdığı görülmüş ve ABD Başkanı Biden'ın alzheimer olduğu iddiaları yeniden alevlenmişti.