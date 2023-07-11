Beyaz Saray: Biden, Türkiye'ye F-16 satışını önlem veya koşul olmaksızın destekliyor

Yayınlanma: 11.07.2023 - 10:41

Güncelleme: 11.07.2023 - 10:41

Türkiye, İsveç ve NATO'nun, Stockholm'ün NATO üyelik sürecinin hızlandırılması konusunda mutabakata varmasının ardından ABD'den peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışını herhangi bir "önlem veya koşul" olmaksızın desteklediğini açıkladı.

Sullivan, Biden'ın bu satışa verdiği destek konusunda "açık ve net" olduğunu ve "Kongre'ye danışarak bu transferi ilerletme niyetinde olduğunu" söyledi.

Sullivan, "Türkiye'nin, bu uçakları Yunanistan'a gözdağı vermek için kullanabileceği" endişesiyle F-16 satışının engellenmesi çağrısında bulunan Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Demokrat Senatör Bob Menendez ile temas halinde olduğunu da dile getirdi.

BİDEN NE DEMİŞTİ?

NATO Zirvesi öncesinde CNN'e verdiği bir demeçte Biden, Ankara'ya F-16 satışına desteğini yineledi.

Biden, "Türkiye, F-16'ların modernizasyonunu istiyor. Miçotakis de yardım istiyor. Açıkçası Türkiye ve Yunanistan'ı askeri kapasite açısından güçlendirdiğimiz ve İsveç'i NATO'ya kabul ettiğimiz bir konsorsiyum oluşturmaya çalışıyorum. Bu süreç henüz bitmedi" ifadelerini kullandı.