ABD Başkanı Biden: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tekrar bir araya gelmek harikaydı"

Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Vilnius'taki NATO Zirvesi kapsamındaki görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

Başkan Biden, NATO Zirvesi'nin Türkiye'nin İsveç'in üyeliğine yönelik kararıyla "daha tarihi bir anlam" kazandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir fotoğrafını da paylaşan Biden, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la NATO Zirvesi kapsamında Litvanya'da tekrar bir araya gelmek harikaydı" ifadelerini kullandı.

It was great sitting down with President Erdoğan once again today in Lithuania for a NATO Summit made even more historic by Türkiye’s agreement on the admission of Sweden. pic.twitter.com/MAo1GKQoXQ