ABD Başkanı Biden: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tekrar bir araya gelmek harikaydı"

ABD Başkanı Joe Biden, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la NATO Zirvesi kapsamında Litvanya'da tekrar bir araya gelmek harikaydı." açıklamasında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.07.2023 - 01:08
ABD Başkanı Biden:
Abone Ol google-news

Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Vilnius'taki NATO Zirvesi kapsamındaki görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

Başkan Biden, NATO Zirvesi'nin Türkiye'nin İsveç'in üyeliğine yönelik kararıyla "daha tarihi bir anlam" kazandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir fotoğrafını da paylaşan Biden, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la NATO Zirvesi kapsamında Litvanya'da tekrar bir araya gelmek harikaydı" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, görüşme öncesi yaptığı açıklamada, "Bundan önceki buluşmalarımız ısınma turu gibiydi ama şimdi yeni bir süreci başlatıyoruz" ifadelerini kullanmıştı. İki lider arasındaki kritik görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.


Erdoğan Joe Biden Vilnius Zirvesi

İlgili Haberler

Biden - Erdoğan görüşmesi yeni dönemin başlangıcı mı?

Biden - Erdoğan görüşmesi yeni dönemin başlangıcı mı?
Erdoğan’dan ‘U dönüşü’: Cumhurbaşkanı, İsveç’in NATO üyeliğine destek vermeyi kabul ettiğini açıkladı

Erdoğan’dan ‘U dönüşü’: Cumhurbaşkanı, İsveç’in NATO üyeliğine destek vermeyi kabul ettiğini açıkladı
Körfez, Mısır ve Rusya politikalarının ardından Erdoğan yüzünü yeniden AB’ye dönüyor: ‘hayali’ sevindirdi

Körfez, Mısır ve Rusya politikalarının ardından Erdoğan yüzünü yeniden AB’ye dönüyor: ‘hayali’ sevindirdi

En Çok Okunan Haberler