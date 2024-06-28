Biden-Trump ilk yüzleşmesinde gerilim tırmandı: Kim üstün geldi?

Yayınlanma: 28.06.2024 - 08:25

Güncelleme: 28.06.2024 - 08:30

ABD Başkanı Joe Biden ve eski Başkan Donald Trump, 2024 başkanlık seçimlerinin ilk tartışmasında karşı karşıya geldi. Yarışın başa baş gittiği bu karşılaşmada Biden, bazı anlarda düşüncelerini ifade etmekte zorlandı.

Trump, tartışma boyunca Biden'ın zayıf noktalarına, göçmenlik ve ekonomi konularına odaklandı. Ayrıca, 5 Kasım'daki başkanlık seçiminin sonuçlarını kabul edip etmeyeceği sorulduğunda, yalnızca “adil” ve “özgür” olursa kabul edeceğini söyleyerek 2020 seçimlerinin hileli olduğunu yineledi. Trump’ın bu iddiaları, 2020 seçim sonuçlarını tersine çevirmek için yaptığı girişimler nedeniyle Georgia ve Washington DC'de iki ayrı ceza davasıyla karşı karşıya kalmasına neden olmuştu.

BIDEN’IN AÇIKLAMALARI

Biden, ülkenin imalat sektörüne yatırım yapması ve iş fırsatlarını artırması gerektiğini vurguladı. Ancak sahneye adım attığı andan itibaren Demokrat başkan, konuşmasının bazı anlarında tökezleyerek düşüncelerini toparlamakta zorlandı. Buna karşılık Trump, ekonomik başarılarından bahsederek ülkenin tarihindeki en büyük ekonomik başarıyı yakaladıklarını iddia etti.

GÖÇMENLİK VE KÜRTAJ

Trump, Biden'ın göçmenlik politikalarını eleştirerek ülkenin tehlikede olduğunu savundu. Biden ise göçmenlerin, ABD doğumlulardan daha az suç işlediğini belirten araştırmalara atıfta bulundu.

Kürtaj konusuna gelindiğinde ise Trump, Biden ve diğer Demokratların dokuzuncu ayda bile kürtajı desteklediği yönündeki yanlış iddialarını tekrarladı. Biden bu iddiaları sert bir şekilde reddetti.

SEÇMEN TEPKİLERİ

Tartışma, her iki adayın da sahne performanslarını test etmeleri açısından önemliydi. Biden, COVID-19 pandemisi sırasında Trump’ın liderliğini eleştirerek halkın gözünde güven kazanmaya çalıştı.

Trump ise Biden'ı sahte bilgiler yaymakla suçladı. Tartışmanın ardından yapılan anketlerde, Trump'ın Biden'a göre önde olduğu görüldü. New York Times ve Siena College tarafından yayımlanan bir ankete göre Trump, yüzde 48 desteğe sahipken Biden yüzde 44'te kaldı.

DEMOKRATLAR BIDEN’IN ARKASINDA

Tartışma sonrasında Biden'ın performansı eleştirilse de Demokratlar başkanın arkasında durdu. California Valisi Gavin Newsom, Biden'ın bir performans nedeniyle terk edilmemesi gerektiğini belirtti. Başkan Yardımcısı Kamala Harris ise yavaş bir başlangıç olduğunu kabul etmekle birlikte güçlü bir bitiş yaptığını söyledi.

İKİNCİ TARTIŞMA İÇİN BEKLENTİLER

2024 başkanlık seçimlerinin ilk tartışması, erken bir zamanda gerçekleşti. Biden ve Trump, geleneksel olarak iki partili Başkanlık Tartışmaları Komisyonu’nu atlayarak tartışmaları kendi aralarında düzenlemeye karar verdi. Bu yıl için planlanan iki başkanlık tartışmasının ilki olan bu tartışma, Biden’ın performansını ikinci tartışmaya kadar geliştirme fırsatına sahip olduğu bir döneme denk geliyor.

Demokratlar, Biden'ın yaşının tartışma konusu olmasına rağmen, onu desteklemeye devam ediyor. Ancak, seçimin yaklaşmasıyla birlikte Biden’ın performansı üzerinde daha fazla baskı oluşması bekleniyor.