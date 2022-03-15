Biden, 'Ukrayna' için gelecek hafta Avrupa'ya gidiyor
ABD Başkanı Joe Biden, NATO ve AB'nin Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekâtına ilişkin düzenleyeceği zirvelere katılmak için gelecek hafta Avrupa'ya gidecek.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'ın NATO ve Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekâtına ilişkin düzenleyeceği zirvelere katılmak için gelecek hafta Avrupa'ya gideceğini duyurdu.
Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında Psaki, Biden'ın gelecek hafta Avrupa'ya gideceği yönünde çıkan haberleri doğruladı.
Psaki, "Biden, gelecek hafta Belçika, Brüksel'e seyahat edecek ve burada Rusya-Ukrayna savaşı konusunda 24 Mart'ta düzenlenecek olağanüstü NATO zirvesine katılacak. Biden, burada NATO müttefiklerimize sarsılmaz desteğimizi de dile getirecek. Biden ayrıca, Avrupa Birliği Konseyi zirvesine katılarak, Ukrayna'ya ilişkin ortak endişeleri anlatacak" dedi.
Söz konusu zirvelerde, Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımlar, Ukrayna'ya insani yardım ve bölgedeki konuların ele alınacağını sözlerine ekleyen Psaki, ekonomik yaptırımların etkisine de dikkati çekti.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 24 Mart'ta NATO üyelerinin Brüksel'de olağanüstü toplanacağını duyurmuştu.
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