Biden yönetimi Türkiye'ye silah satışına dair Kongre'den onay istiyor

12 Mayıs 2022 Perşembe, 09:34

ABD merkezli The Wall Street Journal gazetesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre, Biden yönetimi yaklaşık 300 ile 400 milyon dolar arasında olan ve küçük silahlarla birlikte donanım ve yazılım satışını içeren bir paketin onaylanmasını gündemine aldı. Haber, ilk olarak dün Wall Street Journal'da yer aldı.

Konuya ilişkin kaynakların verdiği bilgiye göre AIM-120 orta menzilli havadan havaya füze, kısa menzilli havadan havaya füze ve F-16 savaş uçaklarının donanım ve yazılımlarının güncellenmesini içeren silah paketi isteği Ankara tarafından daha önce yapılmıştı.

Kongre'ye yapılan bu bildirim, parlamento üyelerine diğer ABD müttefikleri ile karşı karşıya gelmeden silah satışını değerlendirme ya da reddetme fırsatı tanıyan resmi olmayan bir süreç.

Kaynaklardan birinin 300 milyon doları bulabileceğini söylediği paket Türkiye'nin Ekim'de ABD'den talep ettiği milyarlarca dolar değerindeki 40 adet F-16 ve elindeki savaş uçakları için yaklaşık 80 modernizasyon kitini içeren satın alma anlaşmasından farklı.

"DERİN VE UZUN BİR GEÇMİŞE DAYANAN İKİLİ İLİŞKİLERİ VAR"



ABD Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin soruya "Teklif edilen savunma alanındaki satışlara dair resmi olarak Kongre'ye bildirilmeyen sürece yorum yapmıyoruz" cevabını verdi.

Dışişleri bakanlığı sözcüsü, "ABD ve Türkiye'nin savunma alanında derin ve uzun bir geçmişe dayanan ikili ilişkileri var ve Türkiye'nin NATO ile birlikte hareket etmesi öncelik olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Kongre'nin, daha az kapsamlı olan bu anlaşmaya dair alacağı karar Türkiye'nin hava kuvvetleri için önem teşkil eden daha büyük ölçekli F-16 satışı anlaşmasına karşı nasıl bir tutum takınacağına dair fikir verebilir.