Joe Biden: ABD, Ukrayna'nın tarım ihracatı açığını doldurabilir
"Ukrayna savaşı dünyanın en önemli gıda kaynaklarını kesti" diyen ABD Başkanı Biden, "ABD, Ukrayna'nın tarım ihracatı açığını doldurabilir" ifadelerini kullandı.
Ukrayna'daki savaşın dünyanın önemli gıda tedarikini engellediğini söyleyen ABD Başkanı Joe Biden, "ABD, Ukrayna'nın tarım ihracatı açığını doldurabilir" dedi.
Joe Biden, Illionois eyaletindeki bir çiftliği ziyaret ederek ülke içi üretimin önemi hakkında konuştu.
ABD'nin ülke içinde artan enflasyonla mücadele ederken yurt dışında da Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatıyla ilgilendiğini belirten Biden, "Ukrayna savaşı dünyanın en önemli gıda kaynaklarını kesti" ifadesini kullandı.
Biden, Ukrayna'nın dünyanın en büyük buğday üreticisi olduğunu ve şu anda silolarında bulunan 20 milyon ton tahılın Rusya nedeniyle ihtiyaç sahibi ülkelere ulaşamadığını dile getirdi.
G7 ülkelerinin tüm dünyada gübre stokunu artırmak için çabalayacağının ifade eden Biden, "ABD, Ukrayna'nın tarım ihracatı açığını doldurabilir" dedi.
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