Biden'a kilisede protesto: 'Filistin'de ateşkes'
ABD Başkanı Biden, bir kilisedeki konuşması sırasında "Filistin'de ateşkes" sloganlarıyla protesto edildi.
ABD Başkanı Joe Biden'ın Güney Carolina eyaletinde Emanuel Ame Kilisesi'nde yaptığı konuşma sırasında bir grup protestocu ateşkes çağrılarıyla konuşmayı böldü.
Biden, Filistin'de ateşkes isteyenlerin öfkelerini anladığını belirterek "İsrail'in Gazze'den çıkması için "usulca çalıştığını" söyledi.
Bu sırada Biden destekçisi bir başka grup "Dört yıl daha" sloganları attı ve Gazze protestocuları hızla etkinlikten çıkarıldı.
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