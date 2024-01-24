Biden'a yapay zeka darbesi: Sahte ses kaydı gönderildi

ABD'nin New Hampshire eyaletinde, 2024 başkanlık ön seçimleri öncesinde sandık başına gidecek seçmene, Başkan Joe Biden'ı taklit eden ses kaydının gönderilmesi gündem oldu.

AA
Yayınlanma: 24.01.2024 - 11:09
Biden'a yapay zeka darbesi: Sahte ses kaydı gönderildi
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ABD'de, seçmene Biden'ın sahte ses kaydı gönderildi.

New Hampshire Başsavcılığı'nın açıklamasında, eyalette 23 Ocak'ta yapılan ön seçimlere saatler kala seçmenlerin telefonuna gönderilen yapay zeka ürünü ses kaydında, Biden'ın sesinin taklit edildiği, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Robot aramadaki ses Başkan Biden'ın sesine benzese de bu mesaj ilk göstergelere dayanarak yapay olarak oluşturulmuş gibi görünüyor" ifadeleri yer aldı.

Sahte ses kaydıyla başkanlık ön seçimlerinde, "Demokrat seçmenin oy kullanmaktan vazgeçirmeye çalışıldığının anlaşıldığı" bunun, "yasadışı bir girişim" olduğu bildirildi.

Soruşturma, çağrıyı alanların arayan kimliğinde kişisel cep telefonu numarası görünen bir New Hampshirelı Demokratın şikâyetinin ardından geldiği belirtildi.

"Salı (günü) oy vermek yalnızca Cumhuriyetçilerin Donald Trump'ı yeniden seçme arayışlarına olanak tanıyor. Oyunuz bu salı değil, kasım ayında fark yaratacak" ifadesinin yer aldığı ses kaydını, ABD Başkanı Biden'ın sesinden ayırmak oldukça zor.


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