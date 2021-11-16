Biden’dan 1 trilyon dolarlık imza

16 Kasım 2021 Salı, 09:22

Biden, aylar süren müzakereler sonucunda Senato ve Temsilciler Meclisi'nden geçen altyapı paketini Beyaz Saray'da düzenlenen törende imzaladı.

Altyapı paketinin imza töreni, ABD'de enflasyonun 31 yılın zirvesine ulaştığı ve Biden'a olan siyasi desteğin azaldığı bir dönemde geldi.

Biden, törende yaptığı konuşmada, "Uzun süredir dünyadaki en büyük ekonomiye sahip olmayı konuştuk. Amerikan liderliğini tüm dünyada en iyi ve güvenli yollar, tren yolları, limanlar ve havalimanlarıyla kanıtlamayı konuştuk. Birçok konuşma, söz ve uzman görüşü duyduk. Ancak bugün sonunda başardık. Amerikan halkına mesajım şudur ki Amerika yeniden harekete geçti. Hayatınız daha iyiye gitmek üzere değişecek" dedi.

EMİN OLDUĞUNU BELİRTTİ

Geçirilen yasa ile yapmak istedikleri işlere odaklandıklarını belirten Biden, bu yasayı imzalayarak demokrasiyi insanlar için kullandıklarını kaydetti.

Biden, Temsilciler Meclisi ve Senato'nun 1,75 trilyon dolarlık sosyal harcama paketini de geçireceğinden emin olduğunu dile getirdi.

Törene, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, Demokrat Senatör Krysten Sinema, Cumhuriyetçi Senatör Rob Portman’ın yanı sıra her iki partiden çok sayıda siyasetçi ve davetli katıldı.