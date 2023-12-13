Biden'dan açıklama: ABD'nin Ukrayna'ya desteği sona eriyor
Ukrayna'ya askeri ve ekonomik yardımlarını sürdüren ABD'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Ukrayna Lideri Zelenski ile Beyaz Saray'da bir araya gelen ABD Başkanı Joe Biden, "Ukrayna'ya yardım etme kabiliyetimizin sonuna geliyoruz" ifadelerini kullandı.
ABD'de bütçe görüşmeleri sürerken Başkan Joe Biden'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. NATO'yu Doğu'ya doğru genişletebilmek amacıyla Kiev yönetimine askeri ve ekonomik yardımda bulunan ABD barış masasını işaret etti.
Biden'ın, ABD Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan açıklamalarında, "Ukrayna'ya yardım etme kabiliyetimizin sonuna geliyoruz" ifadeleri yer aldı.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ABD'den, Rusya’nın Batı tarafından dondurulan 300 milyar dolarının yanı sıra 62 milyar dolar ek yardım istemişti.
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