Rusya'dan Kırım'da operasyon: Ukrayna ajanlarına gözaltı

Yayınlanma: 11.12.2023 - 14:46

Güncelleme: 11.12.2023 - 14:46

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukraynalı ajanlardan oluşan ve Kırım'da Rusya yanlısı isimlere suikast girişiminde bulunan bir ağı çökerttiğini duyurdu.

The Guardian'da yer alan habere göre, bu yıl Kırım'da toplam 18 "terör saldırısını" önlediğini açıklayan FSB, Ukrayna şebekesinin yarımadadaki demiryolu ve enerji altyapısını hedef aldığını vurguladı.

FSB, silah ve patlayıcı zulaları bulduklarını ve 18 "Ukrayna özel servis ajanı ve suç ortağını" gözaltına aldıklarını söyledi.

FSB ayrıca, Ukraynalı ajanların hedefleri arasında Kırım'ın Moskova tarafından atanan başkanı Sergey Aksyonov ve Ukrayna parlamentosunun Rusya yanlısı eski üyesi Oleg Tsaryov'un da bulunduğu belirtildi.

Tsaryov, Rusya'nın 2014 yılında Ukrayna'dan ilhak ettiği Kırım'da Ekim ayında düzenlenen bir saldırıda iki kez vurulmasına rağmen hayatta kalmayı başarmıştı.