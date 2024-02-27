Biden'dan 'ateşkes' açıklaması: Dondurma yalarken tarih verdi

Yayınlanma: 27.02.2024 - 12:23

Güncelleme: 27.02.2024 - 12:23

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de ateşkese çok yakın olunduğunu ve gelecek pazartesi gününe kadar ateşkesin sağlanabileceğini söyledi.

ABD Başkanı Biden, New York'a yaptığı ziyarette basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını dondurmacıda yanıtladı.

Gazze'de ne zaman ateşkes sağlanabileceğine ilişkin soruya, dondurmasını yaladığı sırada cevap veren Biden, "Umuyorum bu hafta sonuna kadar. Ulusal güvenlik danışmanım çok yakın olduğumuzu söyledi ama daha tamamlamadık. Umuyorum ki gelecek pazartesiye kadar (Gazze'de) ateşkes sağlanacaktır" yanıtını verdi.

Muhtemel ateşkes anlaşması

İsrail ile Hamas arasında arabuluculuk yapan ABD, Mısır ve Katarlı yetkililer, çatışmaların 6 hafta durdurulmasını içeren “çerçeve anlaşma” üzerinde çalışıyor. Çerçeve anlaşmanın, çatışmalara 6 hafta ara vermesi karşılığında Hamas’ın kadın, çocuk, kadın asker, yaşlı ve hastalar da dahil olmak üzere 40 rehineyi, İsrail'in ise yüzlerce Filistinli mahkumu serbest bırakmasını içerdiği belirtiliyor. İsrail'in aynı zamanda “askerlik çağında olanlar” hariç yerinden edilen Filistinlilerin kademeli olarak Gazze'nin kuzeyine dönüşüne izin vereceği ifade ediliyor.