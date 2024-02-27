1 milyar dolar bağış yapıldı: Öğrenim ücreti iptal oldu

Yayınlanma: 27.02.2024 - 09:55

Güncelleme: 27.02.2024 - 09:55

ABD'nin New York şehrinde bir tıp fakültesi, Wall Street'in önde gelen yatırımcılarından birinin 1 milyar dolarlık bağışının ardından öğrencilerin öğrenim ücretini kaldırdı.

Albert Einstein Tıp Fakültesi'ne yapılan büyük bağış, Bronx okulunun eski profesörü Dr. Ruth Gottesman'dan geldi. Bu, şimdiye kadar ABD'de bir okula yapılan en büyük bağışlardan biri olarak tarihe geçti.

Üniversite dekanı Dr. Yaron Yomer yaptığı açıklamada, bağışın "sadece gücü yetenleri değil, misyonumuza kendini adamış öğrencileri okula çekebilme konusunda kökten devrim yarattığını" söyledi.

Yomer, "Okuldaki öğrenim ücreti yıllık 59 bin dolar olup, öğrencilere önemli miktarda borç bırakıyordu" dedi.

Okul yönetimi, son sınıftaki öğrencilere 2024 bahar dönemi öğrenim ücretlerinin geri ödeneceği ve Ağustos ayından itibaren, şu anda kayıtlı olanlar da dahil olmak üzere tüm öğrencilerin ücretsiz ders alacağını açıkladı.

Şu anda 93 yaşında olan bağışçı Dr. Gottesman, 1968 yılında okulda çalışmaya başladı. Öğrenme güçlükleri üzerinde çalıştı, okuma-yazma programları yürüttü ve tarama ve değerlendirme protokolleri geliştirdi.

Eşi David Gottesman, önde gelen bir yatırım şirketi kurdu ve Warren Buffet'in çokuluslu holdingi Berkshire Hathaway'in ilk yatırımcılarından biri olarak 2022'de 96 yaşında hayatını kaybetti.

Dr Gottesman yaptığı açıklamada, Einstein'da eğitim gören doktorların "burada, Bronx'ta ve dünyanın her yerindeki topluluklara en iyi sağlık hizmetini sağlamaya" devam edeceğini söyleyerek, "Bu fonları bana bıraktığı için merhum kocama çok müteşekkirim ve bu hediyeyi böylesine değerli bir amaç için kullanma ayrıcalığına sahip olduğum için kendimi şanslı hissediyorum" diye ekledi.

Dr Gottesman, merhum kocasının ölmeden önce ona "Berkshire Hathaway hisselerinden oluşan bir portföy" bıraktığını ve "doğru olduğunu düşündüğünüz her şeyi yapın" talimatı verdiğini söyledi.

Dr Gottesman, "Einstein'daki öğrencilere ücretsiz ders alabilmeleri için fon sağlamak istedim. Bunu sonsuza kadar yapmaya yetecek kadar param vardı" dedi.

Gottesman, bazen kocasının bu bağış hakkında ne düşüneceğini merak ettiğini de sözlerine ekleyerek, "Umarım gülümsüyor ve kaşlarını çatmıyordur. Bana bunu yapma fırsatını verdi ve umarım mutludur" dedi.