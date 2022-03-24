Biden'dan Dr. Öz’e ültimatom: İstifa et ya da görevden alacağız
Cumhuriyetçi Parti’den senatörlük yarışına giren Dr. Mehmet Öz’e Beyaz Saray’dan kötü haber geldi. Başkan Biden’ın ofisi, gönderdiği resmi mektupla Öz’den Başkanlık Spor, Fitness ve Beslenme Konseyi’nden istifa etmesini istedi. Karara sert tepki gösteren Dr. Öz, “Belli ki Joe Biden, Covid’le mücadelede kalıplaşmış korku salan çizgisine tam olarak uymayan kimseyi etrafında istemiyor” diyerek istifa talebini reddetti.
ABD Başkanı Joe Biden, Cumhuriyetçi Parti'den senatörlük yarışına giren Dr. Mehmet Öz'e gönderdiği resmi mektupla, Öz'den Başkanlık Spor, Fitness ve Beslenme Konseyi'nden istifa etmesini istedi, aksi takdirde görevine son verileceğini bildirdi.
Sözcü'de yer alan habere göre, Biden, Doktor Öz'ün yanı sıra Cumhuriyetçi Parti'nin Georgia'daki senato adayı Herschel Walker'a da aynı taleple mektup gönderdi. Mektuplarda, dün yerel saatle 18.00'a dek istifa etmemeleri halinde konseydeki görevlerine son verileceği bildirildi.
ÖZ’DEN SERT TEPKİ
Öz ve Walker, eski Başkan Donald Trump döneminde Başkanlık Spor, Fitness ve Beslenme Konseyi'ne atanmıştı. CNN'in haberinde, federal bölge seçimlerine aday olan isimlerin Beyaz Saray'a bağlı bir kurumda görev almasının Biden yönetiminin politikalarına ters olduğuna dikkat çekildi.
Karara tepki gösteren Mehmet Öz, yayınladığı açıklamada “Başkan Trump beni iki dönem için atamıştı. Belli ki Joe Biden, Covid'le mücadelede kalıplaşmış korku salan çizgisine tam olarak uymayan kimseyi etrafında istemiyor. Verdiğim hizmetle gurur duyuyorum ve istifa etmeyeceğim” ifadelerini kullandı.
Beyaz Saray'ın birkaç ay önce de Trump döneminde atanan bazı yetkililerden istifa etmelerini istemesi tepkilere yol açmıştı.
Mehmet Öz'ün Pennsylvania'dan Cumhuriyetçiler adına senatörlük yarışına girme kararı tartışma yaratmıştı. Öz’ün Türk vatandaşlığı ve Müslüman kökeni ABD siyasetinde bazı eleştirilere yol açıyor. Öz ise seçilmesi durumunda Türk vatandaşlığını bırakacağını açıklamıştı.
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