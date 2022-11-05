Biden'dan Elon Musk'a Twitter tepkisi: Dünya'ya yalanlar saçan bir sosyal medya aldı

05 Kasım 2022 Cumartesi, 09:50

ABD Başkanı Joe Biden, Twitter'ın SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk tarafından satın alınmasına ilişkin endişelerini açıkladı.

Joe Biden, Elon Musk'ın "dünyanın dört bir yanına yalanlar saçan" bir sosyal medya (Twitter) platformunu satın aldığını söyledi.

Biden, "Şimdi hepimiz ne için endişeleniyoruz: Elon Musk çıkıyor ve dünyanın dört bir yanına yalanlar yayan bir şirket satın alıyor... Amerika'da artık editör yok. Çocukların neyin tehlikede olduğunu anlamalarını nasıl bekleyebiliriz?" dedi.

Beyaz Saray Basın Sekreteri Karine Jean-Pierre, Biden'ın Twitter konusunda nefret söylemi ve yanlış bilgilendirmenin azaltılması gerektiği hususunda net olduğunu söyledi.

Elon Musk, Twitter hizmetini dünyanın "en doğru bilgi kaynağı" haline getireceğini söyledi.

Musk, Twitter'ın bir "cehenneme" dönüşmesini engellerken ifade özgürlüğünü yeniden tesis edeceğine de belirtti.