Biden'dan İran açıklaması: Onlarca yıldır olmadığı kadar zayıf durumda

Yayınlanma: 14.01.2025 - 07:24

Güncelleme: 14.01.2025 - 07:24

ABD Başkanı Biden, 4 yıllık dış politika mirasını, Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlediği basın brifinginde değerlendirdi.

ABD'nin kurumsal diplomasisinden dış politika önceliklerine, Çin ile rekabetten Rusya-Ukrayna savaşına ve Ortadoğu'daki güncel duruma kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulunan Biden, dış politika ekibiyle birlikte iyi işler çıkarttıklarını ve başarılı olduklarını savundu.

Biden, tüm dünyada müttefiklerle ilişkileri güçlendirdiklerini, düşmanları zayıflattıklarını ve kurumsal diplomasiyi, demokrasi ve insan haklarını savunduklarını ifade etti.

Afganistan'dan tamamen çekilerek Amerikan halkına verdikleri sözü yerine getirdiklerini belirten Biden, kendisinin 2001'den sonra Afganistan'da savaşmayan ilk başkan olduğunu söyledi.

ÇİN

Biden, Çin ile hem iletişim kanallarını açık tutarak işbirliği alanlarında ortak adımlara açık olduklarını hem de başta yüksek teknoloji olmak üzere temel alanlarda güçlü şekilde rekabet ederek küresel rekabeti sürdürdüklerini dile getirdi.

"Çin ile uzun vadeli rekabette daha iyi bir stratejik konumdayız. Çoğu tahmine göre Çin ekonomisinin bizim ekonomimizi 2030 yılına kadar geçmesinin kaçınılmaz olduğunu öngören uzmanlar olduğunu biliyorsunuz. Biz buna 'hayır' diyoruz" ifadesini kullanan Biden, Pekin ile teknolojik ve ekonomik rekabette tüm kaynakları kullanarak avantajlı olmaya çalışacaklarını vurguladı.

Biden, özellikle en gelişmiş teknolojilerde, yapay zeka alanında ve yarı iletkenlerle ilgili konularda Çin ile kıyasıya rekabet ettiklerini, bu konularda çok hassas olduklarını ve ABD'nin Çin ile küresel rekabetinin ajandalarındaki en ciddi mesele olduğunu söyledi.

UKRAYNA

Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'ya verdikleri güçlü destekten övgüyle bahseden ABD Başkanı, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin Ukrayna'yı işgal ettiğinde Kiev'i birkaç günde ele geçireceğini sanıyordu. Gerçek şu ki savaşın başından beri Kiev'in merkezinde duran tek kişi benim, o değil. Putin bunu hiç düşünmemişti." diye konuştu.

Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna konusunda umduğunu bulamadığını, bunun ana sebebinin Amerikan yönetimi olduğunu vurgulayarak, "Savaşın başlamasından neredeyse 3 yıl sonra Putin stratejik hedeflerinin hiçbirine ulaşamadı. Şu ana dek Ukrayna'ya boyun eğdirmeyi başaramadı, NATO'nun birliğini bozmayı başaramadı ve büyük toprak kazanımları elde edemedi" dedi.

Ukrayna konusunda halen yapılacak çok şey olduğunu belirten Biden, ABD'nin Ukrayna'ya destek vermekten vazgeçemeyeceğinin altını çizdi.

İRAN

Biden, Ortadoğu'daki güncel duruma da değinerek, 7 Ekim 2023 saldırılarından sonra İsrail'e sonuna kadar güçlü şekilde destek verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini belirtti.

İran'ın son dönemde hem Suriye hem de Lübnan tarafında ciddi şekilde zayıflatıldığına işaret eden ABD Başkanı, "İran onlarca yıldır olmadığı kadar zayıf durumda. İran'ın ne kadar zayıfladığını görmek için İran'ın ve Rusya'nın Suriye'deki durumuna bir göz atın. Esad, her iki ülkenin de Ortadoğu'daki en yakın müttefikiydi, ancak ikisi de onu iktidarda tutmayı başaramadı. Açıkçası iki ülke de bu konuda çok fazla çaba göstermedi" dedi.

İsrail'in ABD'nin de yardımıyla bölgede İran'a ciddi zarar verdiğini söyleyen Biden, yeni yönetimin de bu konuda hassas ve uyanık olması gerektiğini kaydetti.