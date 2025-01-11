MHP'li milletvekili 'Abdullah Öcalan beyefendi' dedi

Yayınlanma: 11.01.2025 - 12:48

Güncelleme: 11.01.2025 - 13:06

MHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla program düzenlendi. Programa çok sayıda parti yöneticinin yanı sıra MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak da katıldı.

Programa MHP’li Taytak’ın terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’dan bahsettiği sırada “beyefendi” diye hitap etmesi damga vurdu. Taytak, programda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“MHP’nin anlayışı, ruhu çerçevesinde orada herhangi bir polemik çıkmaması adına bina kapatıldı ve arkadaşlar da gittiler. Bu Türkiye’de belki ilktir. Biz o arkadaşlarımızın, o analarımızın, şehitlerimizin ailelerinin istismar edildiğine inanıyoruz. Biz istiyoruz ki bu ülkeye şehit gelmesin bu ülkede kan akmasın, hiçbir ananın gözünden yaş akmasın. Bunun ötesinde MHP’nin başka bir anlayışı söz konusu değil. Sayın Genel Başkanımız elini taşın altına koydu bu ülke için ne gerekiyorsa yapacağım dedi. Bundan dolayı oyumuz yükselir mi falan diye düşünmüyoruz biz güçlü bir Türkiye, terörsüz bir Türkiye olması için ne yapılması gerekiyorsa onu yapıyoruz. Bir an önce de bizim kürt kardeşlerimizden ayrı olmadığımızı onların acılarına ortak olduğumuzu ama teröristlerle PKK ile YPG ile problemimiz olduğunu ifade ettik. Önümüzdeki günlerde göreceksiniz Abdullah Öcalan beyefendi de açıklamasını yapacak”

“DİLİM SÜRÇTÜ”

Açıklamasının ardından Taytak dilinin sürçtüğünü ifade etti. Taytak, “Oradaki bir hanımefendiye hitap ederken ya da beyefendiden bahsederken 'beyefendi' diye hitap edilir. Orada dilim sürçtü. bizim için Abdullah Öcalan teröristtir” İfadelerini kullandı.

"DİLİNE SAHİP OLAMAYANI..."

MHP’li Taytak, 9 Ocak'ta yaptığı basın açıklamasında İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu hedef alırken şu ifadeleri kullanmıştı:

“Ben sana "Vali" olamazsın demedim, Adam olamazsın dedim. Bilirsin bu hikayeyi, Müsavat Dervişoğlu. Anlatmışsındır mutlaka. Diline sahip olamayanı şeytan her sahada oynatır. Dile vatan sevgisi ve ahlak dizgini vurulursa, dünya ve ahiret saadetine kavuşur; ama başıboş bırakılırsa zarardan zarara koşturur."