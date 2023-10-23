Biden'dan İsrail mesaisi: Batılı liderler ile görüştü
ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile İsrail ve Hamas arasındaki çatışmaları görüştü.
İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar 7 Ekim’den bu yana devam ederken, ABD Başkanı Joe Biden da diplomasi trafiğini sürdürüyor.
Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Biden'ın İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile yaptığı telefon görüşmesinde İsrail ve Hamas arasındaki çatışmaları ele aldığı bildirildi.
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