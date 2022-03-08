Biden’dan kripto para hazırlığı
ABD Başkanı Joe Biden’ın Merkez Bankası’nın dijital para birimi çalışmasını da içeren ve hükümetin kripto para stratejisini ortaya koyan kararnameyi bu hafta imzalaması bekleniyor.
ABD’de Biden hükümeti uzun zamandır beklenen kripto para stratejisine dair kararnameyi imzalamaya hazırlanıyor. BloombergHT’nin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, kararnameyle ABD Hazine Bakanlığı’na ve bazı diğer kurumlara Merkez Bankası’nın dijital para birimi oluşturmasının yasal ve ekonomik etkilerini değerlendirme görevi verilecek.
Kaynaklardan biri 180 gün içerisinde kripto para politikasında önemli bir değişim olabileceğini belirterek “Bu, Merkez Bankası’nın dijital para birimi oluşturmasında atılan bir adım” değerlendirmesini yaptı.
Beyaz Saray geçen sene gittikçe artan siber suçlarla mücadele etmek ve kripto para piyasasının etkin gözetimi amacıyla bazı adımlar atacaklarını duyurmuştu.
RUSYA ENDİŞESİ
Biden’ın bu adımı, Rusya’nın Batı’nın ekonomik yaptırımlarıyla mücadele etmek için kripto para kullanımına yöneleceği endişelerinin ardından geldi.
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen geçen sene dijital piyasalarda kripto paraların yanlış kullanımının risk oluşturduğu uyarısında bulunmuş, ancak yeni finansal teknolojilerin suçla mücadele ve gelir eşitsizliğini düşürmek gibi bazı konularda destekleyici olacağını ifade etmişti.
İlgili Haberler
- Zelenski, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü
- Biden, ABD hava sahasını Rus uçaklarına kapattıklarını açıkladı
- Trump sahnede: 'Putin, Biden ile davul çalar gibi oynuyor'
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 6 yıldır taksicilik yapan Topak: Kadınlar her şeyi yapar
- Milli paraşütçü Merve Arslan kadınlara 'uçun' diyor
- Milli hentbolculardan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
- Dekan'dan öğrenciye: 'Ne diyorsun lan!'
- 8 Mart'ı serada domates toplayarak geçiriyorlar
- Bu kadınların çocukları bile laboratuvarlarda büyüdü
- 'En çok atıf alan makalem bu vakaya ait'
- Ataşehir'de korkutan yangın!
- İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi
- 'Cumhuriyet tarihindeki en büyük zam'
En Çok Okunan Haberler
- Valilik yasaklamıştı, Kaftancıoğlu yargıya başvurdu
- Liderden Ukrayna ve Rusya'ya yakın takip!
- Kadıgil'den 'Feminist Gece Yürüyüşü' açıklaması
- Tarkan, 8 Mart'ı Atatürk’ün sözüyle kutladı
- CHP'den Danıştay'a bir dava daha
- Erdoğan ayçiçek yağı krizi için suçu muhalefete attı!
- Rusya’dan üçlü görüşmeyle ilgili açıklama
- Ağabeyini bıçaklayarak öldürmüştü: Rapor bekleniyor
- Türk futbolunda hedef 2023'te Süper Lig'de kadın hakem
- Japonya'dan Rusya ve Belarus'a karşı yeni yaptırımlar