Biden'dan NATO çıkışı: Her zamankinden daha güçlü durumda

ABD Başkanı Joe Biden, NATO'ya bugün resmi katılımı dolayısıyla İsveç'i tebrik etti ve ittifakın yeni üyesiyle daha da güçlendiğini belirtti.

AA
Yayınlanma: 08.03.2024 - 07:52
Biden'dan NATO çıkışı: Her zamankinden daha güçlü durumda
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ABD Başkanı Biden, yazılı bir açıklama yaparak İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin memnuniyetini dile getirdi.

Biden, açıklamasında, "Bugün İsveç'i NATO'nun 32. müttefiki olarak karşılamaktan memnuniyet duyuyorum. Bu transatlantik güvenlik kalkanı, bugün İsveç'in NATO'ya resmen katılımıyla her zamankinden daha güçlü durumda" ifadelerini kullandı.

İsveç, ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen giriş protokolü kabul töreniyle birlikte NATO'nun resmen 32. üyesi olmuştu.

İsveç, 18 Mayıs 2022'de NATO'ya üyelik başvurusu yapmıştı. Macaristan Ulusal Meclisi, İsveç'in NATO'ya katılımını 26 Şubat'ta onaylamış, böylece tüm müttefiklerin onay süreci tamamlanmıştı.


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