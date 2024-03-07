Son dakika: ABD'den İsveç'e NATO onayı

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin protokolün yürürlüğe girdiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.03.2024 - 17:49
Son dakika: ABD'den İsveç'e NATO onayı
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ABD Dışişleri Bakanlığı, son olarak TBMM ve Macaristan Meclisi'nde NATO'ya katılması kabul edilen İsveç'in, ittifaka katılmasına ilişkin protokolün yürürlüğe girdiğini duyurdu. 

ABD'nin görevlerini yerine getirdiği ifade edilen protokolde, ABD Dışişleri Bakanlı'ğının şu ifadeleri yer aldı: 

"7 Mart 2024 tarihinde, Kuzey Atlantik Antlaşması'na İsveç Krallığı'nın Katılımına İlişkin Protokol'ün II. maddesinde öngörülen yürürlüğe giriş koşulları yerine getirilmiştir"

ABD Başkanı Joe Biden'ın Beyaz Saray tarafından duyurulan açıklamasında, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin "İsveç'in bir NATO Müttefiki olması, ABD'yi ve müttefiklerimizi daha da güvenli kılacaktır" ifadesi yer aldı.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkesinin NATO'ya üye olabilmesi için son belgeleri teslim etmek üzere gittiği Washington'da "İsveç, yakında NATO'nun 32. üyesi olacak" açıklamasında bulundu.

İsveç Başbakanı Kristersson, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda "NATO Genel Sekreteri Stoltenberg az önce bana tüm NATO üyesi ülkelerin katılım protokolümüzü kabul ettiğini bildirdi ve İsveç'i Kuzey Atlantik Antlaşması'na katılmaya davet etti. İsveç yakında NATO'nun 32. üyesi olacak" dedi.


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